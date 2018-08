Grupul Verzilor din PE solicita Comisiei Europene sa intervina dupa protestele din Romania

Ziare.

com

"Oamenii din Romania cauta ajutor din partea Uniunii Europene si cred ca ar trebui sa-l acordam", a declarat Ska Keller, co-presedinte al Grupului Verzilor din Parlamentul European, relateaza cotidianul The Guardian.Desi grupul nu doreste sa copieze actiunea legala majora impotriva Poloniei, vrea ca oficiali din cadrul Comisiei Europene sa demareze discutii cu oficiali de la Bucuresti in privinta reformei justitiei si eforturilor anticoruptie."Este o intreaga spirala de escaladare si am dori sa incepem de la nivelul de jos", a mai declarat Ska Keller.Romania se va confrunta probabil cu o intensificare a criticilor in contextul in care tara noastra se pregateste sa preia anul viitor presedintia prin rotatie a Uniunii Europene.Grupul Verzilor, al cincilea cel mai mare grup din Parlamentul European, are o influenta limitata, insa solicitarea verzilor privind organizarea unei dezbateri pe tema situatiei din Romania ar putea fi sustinuta de unii europarlamentari liberali si de centru-dreapta.Jurnalistii de la The Guardian mentioneaza si ca europarlamentarul Monica Macovei a fost foarte vocala in efortul de a presa Comisia Europeana sa adopte o atitudine mai dura in privinta situatiei din Romania.Keller a declarat ca politizarea statului de drept este o problema majora pentru UE, facand referire la aparenta protectie oferita Ungariei lui Viktor Orban de Partidul Popular European, cat si la criticile retinute ale Socialistilor in privinta problemelor din Romania si Malta, ambele conduse de guverne de centru-stanga.