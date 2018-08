Hotelierii avertizeaza ca pierd turisti israelieni dupa cazul celor patru care au fost batuti de jandarmi

Ziare.

Cu peste 220.000 de persoane care si-au facut vacanta anul trecut in Romania, Israelul este, ca numar, a doua tara emitatoare de turisti pentru Romania, dupa Germania, insa in anii urmatori s-ar putea inregistra un declin pe aceasta piata daca autoritatile romane nu conving turoperatorii israelieni ca astfel de incidente nu se vor mai repeta, apreciaza reprezentantii FIHR."In acest moment. Pentru turistii din Israel, siguranta reprezinta primul motiv in alegerea destinatiei. Daca nu vom reactiona prin imbunatatirea promovarii si comunicarii cu piata Israel, cu siguranta ca astfel de elemente vor aduce scaderi importante in circulatia turistica dinspre aceasta tara", a spus Calin Ile, presedintele FIHR.Pentru a stopa declinul fluxului de turisti, presedintele Ile apreciaza ca autoritatile romane ar trebui sa comunice cu turoperatorii si cu autoritatile din Israel, dar si cu turistii, in general, si sa incerce sa-i convinga ca Bucurestiul si Romania reprezinta destinatii sigure. Ar trebui sa se insiste atat cu comunicate oficiale, cat si cu o intensificare a comunicarii de marketing.In 2017, au vizitat Romania 220.949 de turisti israelieni, dintr-un total de 2,73 milioane de turisti straini, adica putin peste 8% din piata. Israelul se situeaza pe locul doi ca tara emitenta de turisti pentru Romania, dupa Germania, cu 262.200 de turisti.In 2017, numarul turistilor israelieni in Romania a crescut cu peste 15% fata de anul precedent.