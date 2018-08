Hotul pistolului femeii jandarm a decis ca e mai bine sa stea in arest si si-a retras contestatia

Ziare.

Anuntul a fost facut astazi de avocatul acestuia. Daniel Dumitru a cerut initial inlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau punerea sub control judiciar. Barbatul este arestat din 14 august, in baza unui mandat de 30 de zile emis de Judecatoria Sectorului 1.Aparatorul a explicat ca barbatul a recunoscut acuzatiile si ca regreta faptele, iar retragerea contestatiei este cea mai buna solutie in acest moment. Avocatul a explicat, miercuri, in fata Tribunalului Bucuresti, ca Daniel Dumitru a spus autoritatilor ca nu l-a trimis nimeni in Piata Victoriei, iar actiunile sale nu au fost premeditate."Luni am condus organele de urmarire penala la locul in care pistolul a fost ascuns. A colaborat, a constientizat gravitatea faptelor de care este acuzat. A fost dorinta sa de a-si retrage contestatia, cu consecinta faptului ca va sta 30 de zile arestat.Urmeaza sa colaboram in continuare cu ofiterii si procurorul de caz. Au sprijinul lui in identificarea altor persoane. Si eu si procurorul am intrebat de ce a sustras acel pistol. In invalmaseala respectiva, a observat la centura acelui jandarm acel pistol. A fost o actiune de moment, nu doar bine gandita.Nu e un tip cu antecedente penale. Nu e un hot de profesie. La momentul acela s-a facut foarte multa valva si orice om se teme de consecintele faptelor sale. A hotarat sa adopte aceasta atitudine corecta", a declarat avocatul lui Dumitru Daniel.