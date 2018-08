Imagini filmate dintr-o duba a Politiei, facute publice: Aruncati in haos, mascatii injura si contesta ce fac jandarmii (Video)

Ziare.

Imaginile arunca o noua lumina asupra momentului zero al serii de 10 august. Amintim ca seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane, Catalin Paraschiv, a spus ca interventia in forta a Jandarmeriei, declansata la ora 23:11, a avut loc dupa ceFilmarea a fost transmisa postului de Televiziune Realitatea Tv si prezentata intr-o emisiune moderata de Rares Bogdan. Practic, unul dintre mascatii din duba a facut publice imaginile, fiind astfel pentru prima oara cand putem sa vedem si ce a fost de partea cealalta "a baricadei".Haosul pare sa domneasca, nu exista coordonare intre fortele care intervin, politistii sunt pusi ba sa dea cu spatele, ba sa inainteze in multime, sunt confuzi, isi injura superiorii care i-au pus in situatia asta si contesta si modul in care intervin jandarmii.Filmarea incepe in momentul in care dubele Politiei sunt printre protestatarii care scanedaza "fara violenta", "inapoi", dar si consacratul mesaj "M**e PSD". In statie li se spune sa se retraga, insa dureaza ceva pana sa se stabileasca daca se va merge inainte sau vor da inapoi.In cele din urma li se da ordinul sa dea cu spatele. Protestatarii pasnici aplauda si scandeaza "bravo".Operatiunea este insa de durata, pentru ca e dificil sa dai cu spatele intr-o mare de oameni, motiv pentru care unul dintre cei din duba chiar arunca un suvoi de injuraturi la adresa celui care a dat un astfel de ordin."Baga-ti-ai ... in retragerea lui ma-ta. Cine a dat ordinul asta, ba?", intreaba un politist nervos. "Dragos", i se raspunde."Sa-mi dai statia sa-i trag la ... in statie", continua invectivele politistul."Ati reusit?", se aude vocea prin statie. "Am reusit o p**a", continua agentul furios."Ne retragem usor, da, da", raspunde un altul.Insa chiar in acest moment protestatarii incep sa fuga inspre dubele politiei. "Intervin jandarmii, vin jandarmii", remarca un mascat.Prin statie li se cere sa schimbe directia si sa mearga acum in fata."Sa stea jandarmii linistiti", striga unul dintre cei din duba. "Nu se face frate asa", spune un altul."Nu e bine ce am facut, trebuia sa ne retragem", continua politistii sa rermarce situatia in care au fost pusi, lasand sa curga si inujuraturile mai departe."Mama, ce da cu spray, ba' baiatule. Ce minte de ca**t sa ne trimita aici", mai spune un alt politist, in timp ce soferul incepe sa tuseasca, semn ca o parte din lacrimogene e posibil sa fi intrat chiar in duba politiei.Ramane sa vedem daca vom afla si cum s-au desfasurat comunicatiile intre jandarmi. Jurnalistii de la Digi24 sustin ca, potrivit unor surse, discutiile purtate de jandarmi si superiorii lor prin statii au fost inregistrate si au fost securizate de procurorii militari.Deocamdata nu se stie cand s-a intamplat exact acest lucru.Mai mult, anchetatorii au verificat toate probele stranse de procurorul Bogdan Pirlog, care s-a aflat vineri seara in Piata Victoriei. Procurorii au tras concluzia ca toate aceste probe au fost legal adunate.