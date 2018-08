Imaginile care contrazic Jandarmeria si Politia. Cum a aratat, de fapt, situatia invocata drept motiv pentru interventia in forta

Sefului Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane: Echipaje ale politiei au fost atacate

Astfel, in inregistrarile facute publice de G4Media se vede cum mai multe dube ale politiei au intrat, cu girofarurile pornite, in milocul multimii care manifesta pasnic pe Bulevardul Titulescu.In momentul in care au vazut masinile politiei, oamenii au scandat "fara violenta" si "inapoi". Dubele au inceput sa se retraga iar manifestantii au aplaudat si au scandat "M**e PSD" si "bravo".Ulterior, in zona si-au facut aparitia jandarmii care au aruncat cu gaze lacrimogene in manifestanti.Sefului Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane, Catalin Paraschiv, a declarat miercuri intr-un interviu pentru Kamikaze cum s-a luat decizia de a interveni in forta asupra manifestantilor."S-a primit la un moment dat un apel pe 112 cum ca se incearca vandalizarea Springtime pe bd. Titulescu. Jandarmeria Romana avea toate fortele masate in jurul Guvernului si nu aveam niciun gand de riposta. S-a apelat la colegii de la Politie, care au trimis echipaje sa vada ce se intampla si sa ia primele masuri. Aceste echipaje de la Politie au fost atacate. S-a cerut sprijin Jandarmeriei, prin comandantul actiunii, care a trimis doua detasamente de jandarmi sa sprijine politia", sustine Paraschiv.El spune ca cele doua detasamente s-au deplasat acolo, au luat primele masuri, i-au ajutat pe colegii de la politie si impreuna au reusit sa iasa din zona respectiva."Pe momentul intoarcerii, s-au primit doua informatii: una transmisa de structurile de cercetare din piata care au transmis clar ca jandarmii sunt atacati, ca sunt la pamant, sunt calcati in picioare, doi oameni sunt omorati. Informatia asa a fost, probabil ca ei se refereau..., dupa aceea am vazut si eu imaginile la televizor cu acea fata si cu acel baiat (...) Simultan, din dispecerat ni s-a transmis ca pe televiziuni sunt imagini cu doi jandarmi intinsi la pamant care sunt calcati pe cap. In clipa aceea, comandantul actiunii a luat decizia ca efectivele brigazii speciale sa actioneze pe directia Springtime", afirma seful Brigazii speciale.Intrebat daca pana atunci Brigada speciala a intervenit in vreun fel, Paraschiv a negat: "Nu. In jurul orei 23.00. Brigada speciala nu a folosit nimic pana la ora 23.00. Atunci s-a dat ordin Brigada speciala sa incerce sa intervina in sprijinul detasamentelor de jandarmi si sa-i evacueze de acolo".Totodata, joi seara, Politia Capitalei a anuntat deschiderea unui dosar penal pentru distrugere, dupa ce autospecialele politistilor ar fi fost avariate de protestatari la mitingul din 10 august din Piata Victoriei, cand au avut loc incidente intre manifestanti si fortele de ordine.Manifestantii ar fi inconjurat masinile politistilor cand acestia au vrut sa plece si nu le-au permis deplasarea, echipajele ramanand blocate in autospeciale si avand nevoie de ajutorul jandarmilor.Potrivit Politiei Capitalei, in jurul orei 23.00, la 112 au fost sesizate violente in zona unui restaurant fastfood, langa Pasajul Victoria. Jandarmeria a preluat apelul, insa a solicitat sprijin politiei pentru ca nu avea forte in acea zona.Astfel, au mers acolo echipale ale Serviciului Actiuni Speciale, gasind in zona restaurantului mai multe grupuri de protestatari, dar cum nu au fost observate distrugeri, politistii au vrut sa se retraga.Autospecialele au fost, insa, inconjurate si blocate de mai multi manifestanti, care nu au permis plecarea politistilor, afirma Politia Capitalei. Acestia au ramas pe loc, fara sa raspunda in vreun fel la actiunile protestatarilor, pentru a nu provoca vreo vatamare, arata Politia Capitalei. Cateva zeci de persoane ar fi lovit cu palmele si pumnii in caroserii, astfel ca s-a cerut sprijinul altor echipaje, care au fost si ele blocate de manifestanti in acelasi fel.