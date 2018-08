In timp ce dispora se indreapta spre tara, Firea sustine ca a fost informata ca protestul nu va mai avea loc

Ziare.

"Primaria Municipiului Bucuresti a inregistrat, in data de 1 august 2018, o adresa transmisa prin e-mail, prin care Federatia Romanilor de Pretutindeni informeaza ca renunta la organizarea mitingului din data de 10 august, din Piata Victoriei. Prin aceasta scrisoare, Federatia ignora cu buna-stiinta faptul ca protestul a fost autorizat, asa cum s-a comunicat public, si incearca sa induca ideea ca a primit doar o negatie la solicitarea de a organiza aceasta manifestatie. (...)Primaria Municipiului Bucuresti a aprobat organizarea mitingului, gasind solutia pentru siguranta participantilor: intrucat cererea viza organizarea unui miting cu 1.000.000 de participanti in Piata Victoriei, un spatiu insuficient pentru un numar atat de mare de oameni, aprobarea a survenit numai dupa ce, in colaborare cu institutiile de resort, a fost stabilita extinderea spatiului destinat adunarii publice in cauza", au precizat reprezentantii Primariei Capitalei, printr-un comunicat de presa.Primaria Capitalei reminteste, de asemenea, ca a comunicat initial ca, in urma intrunirii Comisiei de avizare a solicitarilor de avizare a cererilor pentru organizarea si desfasurarea adunarilor publice, cererea de organizare a mitingului din 10 august nu putea fi solutionata favorabil, asa cum era enuntata, intrucat incalca prevederile articolului 2 din Legea nr. 60/1991 republicata privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice."Pentru a discuta conditiile in care adunarea poate avea loc in deplina siguranta si cu respectarea legislatiei in domeniu, Primaria Capitalei a invitat, ulterior, organizatorul la o intalnire comuna cu reprezentantii tuturor institutiilor responsabile de ordinea, linistea publica si siguranta cetatenilor. Organizatorul a transmis, la acea data, ca nu poate lua parte la aceasta sedinta de lucru din cauza imposibilitatii de a reveni in tara.Decizia Comisiei a fost de a autoriza mitingul, cu conditia ca zona anuntata initial sa fie extinsa si cu arterele adiacente. Dupa intrunire, cand i s-au comunicat rezultatele intrevederii, organizatorul a anuntat telefonic ca va veni in data de 10 august sa ridice protocolul aprobat", mai spune Primaria Capitalei.