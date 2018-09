Inalt diplomat american: Pe 10 august, in Romania, cel putin 15 jurnalisti au fost agresati de fortele de ordine

Ziare.

com

Declaratia apartine ambasadorului Michael Kozak, seful delegatiei americane la cea mai mare conferinta europeana dedicata drepturilor omului si democratiei, scrie Ambasada SUA in Romania, pe contul de Facebook.In discursul sau, diplomatul a mai mentionat si abuzurile asupra breslei comise in Malta, Ucraina, Muntenegru, Belarus, dar si in Rusia, unde vinovatii pentru uciderea a peste 30 de jurnalisti in ultimii 20 de ani raman in continuare nepedepsiti.Discursul integral al lui Michael Kozak poate fi citit aici:I.S.