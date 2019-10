Inca o lovitura pentru Inspectia Judiciara: Inalta Curte a decis definitiv ca procurorii din dosarul 10 august nu au incalcat legea

Acuzatiile IJ

De altfel, o hotarare similara fusese luata in aprilie 2019 de Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).," este minuta Inaltei Curti.Decizia vine in contextul in care mai multe actiuni disciplinare promovate de Inspectia Judiciara au fost respinse in instanta, iar 7 membri CSM ii cer demisia sefului acestei institutii, judecatorul Lucian Netejoru.Inspectia Judiciara a anuntat, in 15 ianuarie, ca i-a cercetat disciplinar pe seful Sectiei Parchetelor Militare din cadrul PICCJ, Gheorghe Cosneanu, si pe procurorii Codrut Mihalache si Ciprian Pirlog, pentru nerespectarea dispozitiilor ori deciziilor cu caracter administrativ, dispuse in conformitate cu legea de conducatorul instantei sau al parchetului, ori a altor obligatii cu caracter administrativ prevazute de lege si regulamente, in legatura cu dosarul violentelor din 10 august.Este vorba de procurorii militari care au decis demararea anchetei in acest caz.Astfel, inspectorii au retinut ca procurorul Codrut Mihalache a dispus delegarea procurorilor Corbu Ionel, Cazacu Radu si Vornigescu Adrian Mihai de la Parchetul Bucuresti, "cu incalcarea dispozitiilor Ordinului nr. 387/2015 al procurorului general prin care se interzice efectuarea actelor de urmarire penala prin delegarea procurorilor din cadrul parchetului de la care s-a dispus preluarea unui dosar, in cauza fiind vorba despre dosarul cunoscut opiniei publice ca "dosarul 10 august", preluat de SPM de la PMTMB"."In ceea ce il priveste pe procurorul Gheorghe Cosneanu, s-a retinut ca acesta i-a desemnat pe procurorii Corbu Ionel si Vaetisi Marian, delegati de la PMTMB la SPM, sa instrumenteze dosarul anterior mentionat, cu incalcarea Ordinul nr. 387/2015 al procurorului general.Inspectorii au constatat ca, prin raportare la situatia personalului si a volumului de activitate constatate la SPM si PMTMB, delegarea procurorilor nu numai ca nu se impunea, dar a fost chiar lipsita de oportunitate", sustinea IJ.