Incidente violente la protestul din Piata Victoriei: Jandarmii au folosit gaze lacrimogene si au trimis batalionul de interventie

In jurul orei 16:00, participantii au rupt gardurile de protectie instalate de fortele de ordine, au alergat spre Palatul Victoria si au ajuns pana la gardul Guvernului.Unii dintre protestatari s-au imbrancit cu jandarmii si a fost nevoie de interventia "testoaselor", care au venit in numar impresionant.Conform News.ro, cativa manifestanti au aruncat cu sticle, iar jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogenec si au reusit sa impinga multimea din fata sediului Palatului Victoria, inspre locul de desfasurare a manifestatiei.Mai multe masini au ramas blocate in multime.Mediafax transmite ca sapte protestatari, prezenti in Piata Victoriei, au avut nevoie de interventia medicilor, dupa ce li s-a facut rau. Sunt si persoane vizibil afectate de gazele lacrimogene.In acest moment, circulatia in Piata Victoriei - unde se afla peste o mie de protestatari - este blocata in totalitate.Traficul a fost deviat pe Soseaua Kiseleff, de la intersectia cu Ion Mincu. Alte restrictii sunt: pe bulevardul Aviatorilor, Bulevardul Lascar Catargiu de la Piata Romana, breteaua Iancu de Hunedoara catre Piata Victoriei, strada Paris si breteaua de acces catre Piata de la intersectia cu bulevardul Ion Mihalache, arata Brigada Rutiera.