Procurorii care instrumenteaza Dosarul 10 august, judecati disciplinar

Suspiciune de lipsa de impartialitate

Ziare.

com

Actiunea disciplinara a fost exercitata pentru nerespectarea in mod nejustificat a dispozitiilor ori deciziilor cu caracter administrativ, dispuse in conformitate cu legea de conducatorul instantei sau al parchetului, ori a altor obligatii cu caracter administrativ prevazute de lege si regulamente, abatere disciplinara prevazuta de art. 99 lit. m) din Legea nr. 303/2004, potrivit unui comunicat al Inspectiei Judiciare, remis martiCu privire la procurorul Mihalache Codrut, inspectorii au retinut ca acesta a dispus delegarea procurorilor Corbu Ionel, Cazacu Radu si Vornigescu Adrian Mihai de la PMTMB, cu incalcarea dispozitiilor Ordinului nr. 387/2015 al procurorului general prin care se interzice efectuarea actelor de urmarire penala prin delegarea procurorilor din cadrul parchetului de la care s-a dispus preluarea unui dosar, in cauza fiind vorba despre speta cunoscuta opiniei publice ca Dosarul 10 august, preluat de SPM de la PMTMB.In ceea ce il priveste pe procurorul Gheorghe Cosneanu, s-a retinut ca acesta "i-a desemnat pe procurorii Corbu Ionel si Vaetisi Marian, delegati de la PMTMB la SPM, sa instrumenteze dosarul anterior mentionat, cu incalcarea Ordinul nr. 387/2015 al procurorului general."Inspectorii au constatat ca, prin raportare la situatia personalului si a volumului de activitate constatate la SPM si PMTMB, delegarea procurorilor nu numai ca nu se impunea, dar ar fi fost chiar lipsita de oportunitate.Potrivit IJ, prin eludarea dispozitiilor ordinului incalcat, inclusiv de catre un procuror cu o functie de conducere, se creeaza un precedent privind lipsa de subordonare a procurorilor si suspiciunea lipsei de impartialitate in solutionarea cauzelor.In privinta procurorului Bogdan Pirlog, inspectorii au retinut ca a incalcat dispozitiile art. 2 si 5 din Ordinul nr. 192/2010 al procurorului general al PICCJ, raportate la art. 89 din Regulamentul de ordine interioara al parchetelor, prin aceea ca in ziua de 10 august 2018, fiind planificat de serviciu pe unitate, in afara orelor de program, ca procuror cu functie de executie, s-a deplasat in Piata Victoriei din Bucuresti unde a stationat in spatele dispozitivului de jandarmi, cu scopul declarat de a percepe "cu propriile simturi ce se intampla", desi nu existau indicii privind savarsirea vreunei infractiuni.Cu aceasta ocazie a facut inclusiv scurte recomandari comandantilor trupelor de jandarmi, in sensul respectarii legii, arata inspectorii."Cu privire la toate aceste activitati, procurorul nu l-a informat pe superiorul sau ierarhic afirmand, cu ocazia intocmirii procesului verbal de sesizare din oficiu cu privire la evenimentele din 10 august 2018, ca luase act de amploarea acestora din mass-media", arata IJ.Potrivit art. 5 din ordinul mentionat, procurorul care efectueaza serviciul in afara programului de lucru trebuie sa ia masuri pentru informarea de indata a conducatorului unitatii din care face parte cu privire la evenimentele deosebite; totodata, el trebuie sa informeze superiorul ierarhic in cazul in care exista date sau indicii privind savarsirea unei infractiuni pentru care urmarirea penala se efectueaza de catre procuror, pentru a fi dispuse masurile necesare.Totodata, in conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul de ordine interioara al parchetelor, atributiile procurorilor militari, aceleasi cu ale celorlalti procurori, nu prevad participarea acestora la evenimente publice ori sesizarea din oficiu cu privire la posibile infractiuni aflate in desfasurare.In mod concret, procurorul care constata ca, in prezenta sa, se comite o infractiune, este martor la aceasta si nu poate deveni, concomitent, organ constatator al unor fapte penale.Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a CSM, care va decide cu privire la raspunderea procurorilor in cauza.I.S.