Intre disperare, minciuni si manipulare: Cele mai socante declaratii despre 10 august 2018

Liviu Dragnea (presedinte al Camerei Deputatilor si lider al PSD - in prezent condamnat si incarcerat la Rahova)

s-au finantat aceste proteste, ca au fost organizati tip paramilitar, ca au vrut sa ocupe prin violenta sediul Guvernului

Victor Ponta (deputat si atunci, si in prezent)

sunt absolut convins ca s-a dorit sa existe acele violente, evident acele violente au scapat de sub control

Georgian Enache (purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Bucuresti si atunci, si in prezent)

violenta legitima din partea statului

Taximetristul turistilor israelieni batuti fara motiv

Nu intelegeam de ce tot dadeau, atat timp cat eu eram pe burta si incatusat

Video: Clubul taximetristilor/Facebook

Denis Stelian (protestatar venit din diaspora, dupa ce a dat declaratii in fata procurorilor)

'E frumos la oras, tarane?' Si i-am spus 'Eu locuiesc la Londra de 3 ani'

Norica Nicolai (europarlamentar ALDE la momentul declaratiei)

imaginile cu jandarmii care lovesc oameni cu mainile ridicate au fost trucate

Catalin Radulescu (deputat PSD si atunci, si in prezent)

venim 1 milion si va calcam in picioare

Gabriel Zamfir (fost preot, directorul Filarmonicii "Oltenia" si atunci, si in prezent)

macar un glont in cap acelor asa-zise 'mame' care au iesit cu copiii in brate la proteste

Nicolae Bacalbasa (deputat PSD si atunci, si in prezent)

un exces de violenta, care e perfect explicabil din punct de vedere uman

Varujan Vosganian (vicepresedinte ALDE si deputat)

nu ne-am adus copiii sa joace sotron pe fete de oameni si sa asculte tot felul de blestematii strigate de parintii lor, nu am cantat cantece despre pusti Kalasnikov si cocktailuri Molotov, nu am urinat pe gardurile partidelor

Eugen Teodorovici (ministrul Finantelor, si atunci, si in prezent)

cine poate sa creada ca acele companii nu vor avea un interes sa aduca in strada cativa instigatori, cu potentialul financiar pe care il au si nu numai, pentru a instiga

Colonelul Catalin Paraschiv (seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane si atunci, si in prezent)

doi oameni sunt omorati

Aurelian Badulescu (viceprimar al Capitalei si atunci, si in prezent)

urmau sa existe violente, date pe care le aveam din exploatarea surselor deschise, din mesajele subliminale pe care le trimiteau pe conturile de Facebook agitatorii

Lia Olguta Vasilescu (ministrul Muncii, in prezent deputat PSD)

Ca neamt, sa vorbesti de gazare, trebuie sa ai mult curaj

Laurentiu Cazan (coordonatorul actiunilor brutale ale Jandarmeriei in seara de 10 august - in prezent adjunct la Jandarmeria Bucuresti)

Daca maine ar fi 10 august, as proceda la fel. Categoric

Ziare.

com

a cules din arhiva cateva dintre afirmatiile care ne-au socat si ne-au ramas intiparite in memorie, declaratii care arata limpede cum au incercat autoritatile si politicienii sa ne minta, sa ne manipuleze sau sa ne induca in eroare, fie pentru a-si scapa pielea, fie pentru a obtine capital politic sau de imagine."Noi, pe 10 august, am avut suficiente elemente, sunt suficiente elemente ca sa vorbim de o tentativa de lovitura de stat. Au fost proteste finantate, se pare ca si din extern (...) Eu sunt absolut convins ca saptamana viitoare vor iesi public (dovezile - n.red.) . Eu am auzit ca saptamana viitoare o sa iasa. E mai putin important de unde (am informatiile - n.red.), dar sunt sigur ca vor iesi informatii despre faptul casi au provocat intruna jandarmii. Astea sunt elemente ale unei tentative de lovituri de stat", a declarat Liviu Dragnea in spetembrie 2018, la o luna de la mitingul Diasporei ().Teoria lui Dragnea nu a fost confirmata de nimic pana la ora actuala si, totusi, premierul Viorica Dancila continua si astazi sa o promoveze. "In momentul in care se forteaza intrarea in Guvernul Romaniei eu cred ca acest lucru seamana cu o lovitura de stat", a declarat Dancila in urma cu doua saptamani Potrivit definitiei, o lovitura de stat este o rasturnare brusca si neconstitutionala a puterii legitime a unui stat, impusa prin surpriza de o minoritate, folosind forta."Eu va spun un lucru: am fost patru ani prim-ministru, stiu foarte bine ca inainte de proteste, si am avut destule proteste, poti sa te organizezi tu, Guvernul, ca sa eviti violentele, motiv pentru care patru ani de zile, desi au fost suficiente proteste in fata Palatului Victoria, nu ati vazut niciun jandarm batut, niciun om batut. Sau poti sa te organizezi ca sa ai violente si le spui jandarmilor 'ia veniti de cinci ori decat ca de obicei si apucati-va...' ca jandarmii fac ce li se da ordin, nu?Din acest punct de vedere,. Doamna Dancila a fost trimisa in concediu in mod intentionat pentru ca domnul Dragnea cu doamna Carmen Dan sa coordoneze violentele pentru ca apoi sa vina cu minciuna asta cu lovitura de stat", a declarat atunci Victor Ponta. ("Folosirea fortei este ultima solutie. Au fost folosite substantele iritant-lacrimogene, s-au facut somatii si s-a recurs la ultima solutie, interventia in forta. Daca participantii erau de buna-credinta, nu se mai aflau acolo dupa somatii.Cand se fac cele 3 somatii si nu eliberezi zona, iti asumi interventia. Este vorba de", a fost una dintre declaratiile date intr-o conferinta de presa tinuta a doua zi dupa miting de purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Marius Militaru, si cel al Jandarmeriei Bucuresti, Georgian Enache. (detalii AICI )."Am plecat de la un hotel din Bucuresti, ma duceam spre un club si ne-au oprit jandarmii. Au inceput sa ne bata la intersectia Ion Mihalache cu Banu Manta, fara niciun motiv. Israelienii au precizat ca sunt turisti si tot ii bateau. Nu aveau nicio legatura cu manifestatiile.Ne-au oprit si ne-au luat la bataie absolut fara nicio explicatie. Va spun sincer eu am fost taximetristul si turistii au fost foarte mult batuti in masina, nu in afara masinii cu pumnii cu bastoanele (...) Ne-au tras afara jos din masina, ne-au incatusat, ne-au batut si incatusat. Cred ca apoi si au dat seama ca au gresit si ne-au lasat in pace, iar dupa 5 minute au plecat. Ne-au controlat in masina, nu au gasit absolut nimic. (...) Ne-au dat drumul, ne-au descatusat si am plecat (...), asta e problema pe care nu o inteleg", a declarat Ionut Valeriu Radulescu, soferul turistilor israelieni care au fost loviti in noaptea de 10 august."Exista posibilitatea sa fie extrasi din grup (cei violenti, n.red.), dar nu s-a intamplat. Ne-au gazat pe noi. Imi spuneam ofurile in fata jandarmilor si le-am spus: 'Vrem o tara ca afara'. Apoi mi-a spus un tanar jandarm:si nu a mai spus nimic. M-am intors special pentru protest.", a declarat acesta, la Parchetul Militar ("Se pot face multe cu un calculator. Cred ca. Si in tarile din UE se actioneaza la fel daca nu se respecta spatiul delimitat de jandarmi. Eu pot sa fiu de acord cu orice, dar nu cu violenta si injuriile aduse oamenilor legii. Nu inteleg de unde atata ura", declara Norica Nicolai la o saptamana de la mitingul Diasporei. ().In replica, filosoful Mihai Sora (102 ani) i-a transmis Noricai Nicolai ca nu mai suntem in anii '90, ai Mineriadelor, "anii cu televiziunea unica si mincinoasa", ci "astazi avem cu totii telefoane si aparate, imagini si zeci de filme care nu pot fi ascunse, nici falsificate ori distruse" (detalii AICI )."Doamne ce huligani! O femeie jandarm batuta cu bestialitate, de 'diaspora' are ficatul rupt, coloana vertebrala fracturata, fracturi multiple. O ordinara de colega deputat PNL, fost presedinte PNL, se intreaba ce costuri au fost pentru gaze lacrimogene. Un presedinte de tara, responsabil atat pentru mortii de la Colectiv, cat si pentru femeia jandarm calcata in picioare, condamna actiunea jandarmeriei. Niste jeguri securiste USR care de luni de zile incita la iesirea in strada si prostul de Orban 'mandolina' cere anchetarea jandarmilor.Voi, bolnavilor psihici ce reprezentati opozitia, impreuna cu Iohannis in frunte, si cu oamenii din servicii sunteti responsabili, de tot ce se intampla astazi, de violente, de incitarea la violenta, de ce este in Bucuresti, de jandarmii batuti, de spargeri, de distrugeri, de femeia jandarm mutilata pe viata. Veti plati toti, pentru ca de data asta sunteti responsabili de tot. Sunteti responsabili de incercarea de lovitura de stat. (...)Cati ati fost 20.000, 40.000, 50.000? Nu ne provocati ca", a scris pe Facebook Catalin Radulescu. ()."Un mare respect pentru acei jandarmi sidesi se stia ca nu e un protest pasnic asa cum ar trebui sa fie in democratie. Dar deh nu avem aceeasi definitie pentru 'democratie'", a scris pe Facebook Gabriel Zamfir. ().Ca urmare a reactiilor publice, Zamfir si-a cerut scuze, dar a refuzat sa demisioneze, ramanand in functie pana in ziua de azi. Recent, presa locala l-a prezentat dand declaratii muzicale pentru "dusmani"."Eu stiu, de exemplu, ca de patru luni se desfasoara niste demonstratii la frontiera dintre Gaza si statul Israel, frontiera fiind un zid inalt de opt metri de beton si granicerii israelieni pana acum, in patru luni, au impuscat 171 de persoane si au ranit cateva mii. Nu am vazut o reactie violenta, deci zicandu-se ca se incalca legi acolo", a declarat Nicolae Bacalbasa, apreciind ca in cazul jandarmilor a fost "poate, cand s-a incercat linsarea a doi dintre colegii lor" (informatie care nu s-a adeverit ulterior, n.red.), in schimb toti protestatarii "care au depus plangeri ar trebui imediat sanctionati".Tot Bacalbasa a sustinut ca "". ()."Domnul Bacalbasa ii insulta cu afirmatiile sale si pe protestatarii romani pasnici care au fost prezenti in Piata Victoriei, asociindu-i cu teroristii Hamas", a reactionat la scurt timp Ambasada Israelului "Am participat la numeroase mitinguri in anii '90. Protestam impotriva unor alegeri incorecte si a ascensiunii nelegitime a Frontului Salvarii Nationale. Protestele noastre erau promonarhice, antiprezidentiale, antiguvernamentale. Noi nu ne-am intrecut in obcenitati, nu am proferat amenintari cu moartea, nu am aruncat cu pietre in oamenii de ordine si cu cutii de vopsea in sedii de partid,", a scris atunci pe Facebook deputatul ALDE ()."Daca ministrul de Finante sau Guvernul aplica o masura care este contrara interesului unor anumite companii din Romania si din lume,, pentru a crea o problema falsa?", a declarat Eugen Teodorovici. ("Pe momentul intoarcerii, s-au primit doua informatii: una transmisa de structurile de cercetare din piata care au transmis clar ca jandarmii sunt atacati, ca sunt la pamant, sunt calcati in picioare,. Informatia asa a fost, probabil ca ei se refereau..., dupa aceea am vazut si eu imaginile la televizor cu acea fata si cu acel baiat (...)Simultan, din dispecerat ni s-a transmis ca pe televiziuni sunt imagini cu doi jandarmi intinsi la pamant care sunt calcati pe cap. In clipa aceea, comandantul actiunii a luat decizia ca efectivele brigazii speciale sa actioneze pe directia Springtime", a declarat seful Brigazii speciale, supranumit (fantoma alba) . ()."Din pacate, trebuie sa intelegeti ca nu a existat un centru de comanda, a existat o incapere unde reprezentantul Prefecturii (Speranta Cliseru - n.red.) impreuna cu reprezentantul administratiei publice din acea zi, resectiv subsemnatul, care avea delegate atributiunile primarului, a trebuit sa luam masuri care prevedeau modul de administrare al orasului in situatii de criza.Avand in vedere datele si informatiile care existau la acea data si anume faptul casi initiatorii acestui miting neautorizat, am luat masurile care se dispuneau", a declarat Aurelian Badulescu, dupa ce a fost audiat de procurori. ().", a declarat Lia Olguta Vasilescu la doua saptamani de la miting, intr-o interventie telefonica la Romania TV. ().Reactia social-democratei (trimitere la al doilea Razboi Mondial) fusese generata de urmatoarea declaratie a presedintelui Klaus Iohannis: "Faptul caa gazat si a batut romanii mi se pare incalificabil, inadmisibil, din orice punct de vedere". USR a sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) , dar Consiliul nu a putut lua o decizie, desi a trecut un an de atunci. Presedintele CNCD, Csaba Asztalos, ne-a explicat ca s-a dat un vot pe aceasta sesizare, dar scorul a fost 4-4 neputandu-se lua o decizie. Prin urmare, votul va fi reluat dupa ce Parlamentul va reveni in activitate (in septembrie) si va numi al 9-lea membru in consiliu.(...) Daca au fost persoane care au suferit in mod gratuit (care nu au participat efectiv la instigari) in urma interventiei, mi-am cerut scuze", a sustinut maiorul Cazan in septembrie 2018, la o luna de la mitingul Diasporei, in fata jurnalistilor de la Parchetul General, dupa ce a fost audiat aproape 20 de minute de procurori in calitate de suspect.Laurentiu Cazan este cercetat de procurorii militari pentru patru infractiuni: abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata, participatie improprie la fals intelectual, participatie improprie la uz de fals. () .