Ion Vianu: Vointa deliberata de a instaura un regim de teroare, pentru un SINGUR om, este dovedita. Ce trebuie sa faca Iohannis

vointa de a instaura un regim de teroare

Vointa deliberata de a instaura un regim de teroare este dovedita

Toate astea, spre a apara pe un SINGUR OM de consecintele actelor lui delictuoase.

Presedintele trebuie sa actioneze convocand CSAT

initierea unor actiuni de NESUPUNRE CIVILA pasnice

Ziare.

com

Ion Vianu, fiul lui Tudor Vianu, s-a nascut in 1934, la Bucuresti. In 1977 a emigrat in Elvetia, dupa ce s-a exprimat impotriva regimului comunist. A colaborat cu Radio Europa Libera, devenind una dintre vocile exilului. S-a implicat in miscarea pentru apararea Drepturilor Omului in Romania, impotriva abuzurilor politice ale psihiatriei de pretutindeni.Iata, integral,de sambata 11 august, ora 11:00:1.; ieri seara manifestanti ABSOLUT PASNICI si neinfiltrati au fost atacati cu lacrimogene, urmariti si loviti dupa retragere de jandarmerie2. Jandarmeria este decisa (a anuntat) sa reprime orice maifestare pasnica diseara si in zilele urmatoare.3. Chiar in lipsa provocarilor, se merge catre o stare de asediu.Citeste despre Toxica moarte a lui Liviu Dragnea peste tara. A meritat? 1 Coalitia de guvernamant trebuie sa inteleaga ca nu merita sa-si lege sorta de apararea lui Liviu Dragnea si numai a lui.2.3. Trebuie depuse nu una, ci MII de plangeri individuale impotriva fortelor de ordine si ministrului de interne.4. Tebuie luata in considerare5. Trebuie alertate UE si opinia internationala de abolirea libertatilor si atacarea ordinii constitutionaleCiteste si Daca protestul societatii va fi de amploare, atunci poate incepe re-intemeierea Romaniei. Daca nu, ne ducem pe copca