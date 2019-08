Jandarmeria anunta ca de data aceasta se va axa in primul rand pe dialog la noul protest din 10 august

Asteptam informatii, poze, filmari de la locurile unde protestati in amintirea manifestatiei de la Bucuresti reprimata brutal de autoritati, in 10 august 2018. Va rugam sa le trimiteti pe adresa de mail redactia@ziare.com, mentionand locul si ora la care au fost facute. Echipa Ziare.com va va tine la curent cu tot ce se intampla in ziua de 10 august 2019.

Georgian Enache a declarat ca Jandarmeria vrea sa elimine suspiciunea ca dispozitivele de ordine publica ar avea menirea sa intimideze in vreun fel participantii la manifestari si a precizat ca acestea vor fi dimensionate gradual, in functie de numarul participantilor."Astazi vor avea loc doua adunari publice care indeplinesc conditiile prevazute de lege, in sensul declararii si avizarii acestora. Drept urmare, dispozitivele de jandarmi vor fi adaptate pentru asigurarea conditiilor optime si normale de desfasurare a acestor adunari publice. Veti vedea si dumneavoastra si vom ramane alaturi de dumneavoastra aici pentru a vedea aceste dispozitive prin carein vreun fel. Sunt dispozitive minime, care vor fi dimensionate gradual, in functie de numarul celor care vor participa la aceasta adunare publica pentru a le putea asigura toate conditiile de desfasurare", a afirmat Georgian Enache.El a mentionat ca misiunea jandarmilor de sambata va fi centrata pe dialog."Misiunea noastra de astazi va fi centrata in primul rand pe dialog. In acest centru de informare veti afla de la reprezentantii Jandarmeriei, reprezentantii Politiei Capitalei si reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta toate informatiile de care aveti dumneavoastra nevoie si prin intermediul dumneavoastra cei care intentioneaza sa participe la adunarile publice", le-a spus jurnalistilor purtatorul de cuvant al Jandarmeriei.Enache a mentionat ca la manifestatiile de sambata vor fi echipe de dialog care vor comunica atat cu organizatorii evenimentelor, cat si cu participantii."Un alt element pe care l-am introdus pentru a veni in sprijinul acestei masuri vor fi in principal dispozitive formate din, echipe de dialog care vor relationa si vor asigura o comunicare atat cu organizatorii, cat si cu cei care participa la aceste manifestatii. Pentru a veni in intampinarea lor, pentru a avea o comunicare directa, rapida, in vederea inlaturarii oricaror riscuri cu privire la adresa ordinii si sigurantei publice. Recomandarea noastra este aceea de a respecta legea, de a ne comunica deschis, transparent si rapid orice aspect care ar putea duce la tulburarea ordinii si linistii publice in vederea luarii masurilor punctuale acolo unde se impun", a explicat Georgian Enache.Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei a precizat ca un prim pas catre dialog a fost facut de organizatorii manifestarilor, acestia luand toate avizele necesare."Este foarte importanta pentru noi aceasta comunicare si un prim pas catre dialog deja a fost facut si de catre cei care au organizat aceste manifestari, in sensul in care au obtinut acele avize, acele aprobari necesare pentru a fi in cadrul legal asadar vorbim de niste manifestatii care se desfasoara in cadrul legal si la care noi avem obligatia sa asiguram din punct de vedere al ordinii si sigurantei publice toate conditiile sa se desfasoare asa cum trebuie. Asadar, organizatorul, participantii vor avea o relatie directa cu elementele de dialog, cu acele patrule speciale si ne dorim ca acest dialog sa fie unul deschis, transparent", a mai declarat purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane.Manifestatii de protest sunt organizate sambata, in Piata Victoriei si in Piata Revolutiei din Bucuresti. La protestul din fata Guvernului, organizatorii estimeaza ca vor veni peste 250.000 de oameni. Brigada Rutiera va institui mai multe restrictii de circulatie. Avand in vedere ca vremea va fi caniculara, Primaria Capitalei a anuntat ca va pune la dispozitie 10.000 de sticle de apa imbuteliata (PET) si 4.000 de litri de apa potabila.