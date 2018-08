Jandarmeria Romana: Prefectul Capitalei a aprobat interventia in forta

Ziare.

com

Potrivit acestuia, la ora 23.11, in urma comportamentului agresiv a unor persoane aflate la miting, prefectul a emis un un ordin prin care jandarmeria sa intervina in forta."Conform prevederilor legale in vigoare, prefectul este cel care aproba interventia in forta a jandarmilor. Aseara, pe baza informatiilor existente si a comportamentului agresiv al unei parti a celor prezenti in piata, Jandarmeria a primit aprobare sa intervina in forta la ora 23,11", a declarat Militaru.Reprezentantii Jandarmeriei au oferit, sambata dimineata, explicatii halucinante pentru interventia brutala de la protestele de vineri seara din Piata Victoriei , in urma careia sute de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale.Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Marius Militaru, si cel al Jandarmeriei Bucuresti, Georgian Enache, au declarat ca actiunile oamenilor legii au fost justificate.Mai mult, ei au dat vina pe protestatarii pasnici care nu au ascultat sfaturile Jandarmeriei, nu au creat spatiu de manevra si nu au parasit Piata Victoriei de buna voie in momentul cand li s-a cerut acest lucru."In primele faze, oamenii obisnuiti nu ne-au creat spatiul necesar pentru a ajunge la persoanele violente. Daca erau mai receptivi si nu ar fi avut o atitutine ostila lucrurile ar fi fost mai simple pentru noi.Am spus de la inceput ca nu vom tolera actiuni care pot pune in pericol siguranta persoanelor si ordinea public. Flosirea fortei este ultima solutie. Au fost folosite substantele iritant-lacrimogene, s-au facut somatii si s-a recurs la ultima solutie, interventia in forta. Daca participantii erau de buna-credinta, nu se mai aflau acolo dupa somatii.Cand se fac cele 3 somatii si nu eliberezi zona, iti asumi interventia. Este vorba de violenta legitima din partea statului", au declarat reprezentantii Jandarmeriei.Peste 100.000 de mii de romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE au iesit vineri in strada. Protestul a fost initiat de cei plecati in strainatate, carora li s-au alaturat romani din toata tara.Protestul a fost in mare parte unul pasnic, insa au existat cateva zeci de huligani care au aruncat cu diverse obiecte inspre jandarmi. In loc sa izoleze acesti instigatori, jandarmii au folosit toate dotarile: lacrimogene, sprayuri cu piper, chiar si tunuri cu apa si pistoale de semnalizare. Ba chiar dupa lasarea serii jandarmii calare, insotiti de caini, au intrat printre oameni. Peste 400 de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma protestului de vineri seara.Senatorul PNL Florin Citu spune ca dupa ce la rectificarea bugetara Ministerul de Interne a primit 366 de milioane de lei, oameni din PSD si ALDE i-au spus ca institutia isi merita banii in plus, iar acest lucru se va vedea la protestele celor din Diaspora "Ai nimerit-o si pe asta. O sa vezi vineri la protest ca isi merita oamenii banii in plus", este mesajul transmis de cei din PSD si ALDE senatorului. Asociatia Vedem Just anunta ca va depune plangeri penale pe numele sefului Jandarmeriei, dar si impotriva ministrului de Interne Carmen Dan dupa interventia in forta a autoritatilor.