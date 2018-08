Jandarmeria spune, la 3 saptamani de la violente, ca de fapt ar fi fost doua ordine de interventie

Acelasi Militaru, despre ordinul de la 23:11, fluturandu-l in conferinta: Acesta este ordinul de interventie semnat de prefectul Capitalei

Dupa ce trei saptamani am auzit contraziceri publice pe aceasta tema intre Jandarmerie, ministrul de Interne Carmen Dan si prefectul Capitalei Speranta Cliseru, iata ca azi aflam ca de fapt ar fi vorba nu de un ordin, ci de doua.Declaratia a fost facuta de purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane Marius Militaru, ca raspuns la intrebarea de ce interventia a avut loc inainte ca ordinul sa fie semnat, asta dupa ce prefectul Capitalei a declarat public ca a semnat documentul dupa ora 12:00 noaptea."Sunt doua ordine. Cel semnat de prefect, care insa nu contine ora la care s-a dat ordinul de interventie, si cel de la ora 23:11, pe care l-am prezentat in acea conferinta de presa, care este, de fapt, ordinul militar de interventie, dat de comandantul actiunii. Acesta este consemnat in jurnalul actiunilor noastre operative, trimis la Parchet", a explicat Marius Militaru pentru realitatea.net Declaratia prezentata azi de publicatia citata vine insa dupa trei saptamani in care niciun oficial nu a spus vreodata ca ar fi vorba de alt ordin in afara de cel semnat de prefectul Capitalei.De altfel, in conferinta de presa din data de 11 august, acelasi Marius Militaru a vorbit doar despre ordinul semnat la 23:11, a fluturat scurt in fata presei o coala de hartie spunand: "Acesta este ordinul de interventie semnat de prefectul Capitalei"."Dupa cum stiti, conform prevederilor legale in vigoare, prefectul este cel care aproba interventia in forta a jandarmilor. Aseara, pe baza informatiilor existente si a comportamentului agresiv a unei parti din cei prezenti in Piata, Jandarmeria a primit aprobare sa intervina in forta la ora 23:11. Acesta este ordinul de interventie semnat de prefectul Capitalei", spunea Militaru pe 11 august.Despre acest ordin si presiunile care au existat ca el sa fie semnat Ziare.com a dat detalii, in exclusivitate, in materialul Dezvaluiri din noaptea protestelor - cum s-au luat deciziile in cladirea din spatele Guvernului. Plus: ce a facut ministrul Carmen Dan "Au sunat de mai multe ori sa se intereseze daca ordinul fusese semnat. Cred ca le-a fost teama sa nu se incheie totul si sa nu existe acest ordin", a declarat pentru Ziare.com, unul dintre oamenii prezenti in cladirea din spatele Guvernului care, la acest moment, a dorit sa isi pastreze anonimatul.Ora la care a fost semnat ordinul de evacuare a pietei de catre prefectul Capitalei este una dintre informatiile cele mai controversate si disputate de catre cei implicati. Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a declarat ca a semnat ordinul de interventie a jandarmilor la mitingul din Piata Victoriei de pe 10 august "dupa 12 noaptea". Asta in conditiile in care Laurentiu Cazan, maiorul care a coordonat actiunile Jandarmeriei de la protestul diasporei, a declarat ca prefectul Capitalei a semnat ordinul de evacuare in jurul orei 20:00, atunci cand situatia a "degenerat". Iar procedura de evacuare a Pietei Victoria a fost declansata putin dupa ora 23:00. Potrivit purtatorului de cuvant al Jandarmeriei Romane, Marius Militaru, Jandarmeria a primit aprobare sa intervina in forta la ora 23:11.Prefectul Capitalei spune ca a semnat ordinul de evacuare la peste o ora dupa ce jandarmii au intrat in forta in Piata Victoriei"In ordin erau scrise lucruri generale, situatia din piata, echipamentele cu care sunt dotati jandarmii, cine raspunde de cine si ce obiectiv are fiecare. Ordinul spune sa se restabileasca ordinea publica si sa se actioneze in mod gradual", mai arata sursa citata, care sustine ca reprezentantul Jandarmeriei semnase deja fiind pe teren, iar cand ordinul a fost adus la semnat de catre prefectul Capitalei, in Piata nu mai erau multi oameni, circa 2-3.000, mai mult pe latura Aviatorilor.In acel moment nu se mai dadea cu gaz sau cu apa, dar informatiile erau ca se ard brazi ornamentali si ca "au de gand sa sparga vitrine, sa urce pe cladirea Orange sa arunce cu sticle incendiare" si de aceea "trebuia sa ne ducem dupa ei pe strazi sa nu faca distrugeri, sa nu sparga vitrine, sa fure lucruri".Intrebari insistente despre semnarea ordinului de evacuare ar fi adresat si secretarul de stat Mihai Dan Chirica, mai spune sursa citata.