Jandarmi cu numerele de identificare acoperite cu banda adeziva la interventia violenta din 10 august (Foto)

Ziare.

com

Se pare insa ca misiunea de identificare nu va fi deloc usoara. Imagini surprinse de cei de la Passport Production arata clar cum peste numarul de identificare, pe unele caschete era lipita banda adeziva de culoare neagra."In imagine, jandarmi in actiune, la ora 16:30, cu numerele de identificare de pe caschete acoperite cu banda adeziva neagra. Acestia nu arata deloc ca oameni de toata isprava care lucreaza in slujba cetateanului si nu au nimic de ascuns", au scris cei de la Passport Production pe Facebook.Un roman care locuieste in Milano si a participat la protest a distribuit fotografia si a spus ca "multi jandarmi, in special cei violenti, aveau numerele de identificare de pe casti ascunse cu banda neagra".Nu exista pana la aceasta ora o explicatii de la Jandarmerie.