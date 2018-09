Jandarmii au secretizat informatia privind cantitatea de gaze folosita la interventia de la protestul diasporei

Ce substante s-au folosit

Sursa: Raspunsul Jandarmeriei

Interventia jandarmilor

Este vorba de o informatie esentiala privind interventia jandarmilor din ziua de 10 august, dupa ce mai multi protestatari s-au plans de efectele gazelor, dureri de cap si de stomac, prezente si la cateva zile de la eveniment.Acest subiect, al cantatiii de gaze folosite de jandarmi, este subiectul unei interpelari parlamentare -Jandarmeria arata ca astfel de informatii, catalogate "secret de serviciu", ar fi exceptate de la accesul liber al cetatenilor la informatii, in baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informatii publice.Potrivi legii, listele cu informatii secrete de serviciu se stabilesc de conducatorii unitatilor detinatoare de astfel de informatii. Jandarmeria arata ca decizia de incadrare a acestei informatii a fost luata in baza unui Ordin al Ministrului Afacerilor Interne, emis pe 23 aprilie 2009, si a Listei cu informatii secret de serviciu in MAI.Pe de alta parte, jandarmii au explicat ca substantele CS si OS sunt substante active din munitia folosita de jandarmi."Munitia neletala si gazele lacrimogene folosite au certificat de calitate si garantie, precum si declaratie de conformitate", arata Jandarmeria Romana.Jandarmii au intervenit in forta, pe 10 august, cu gaze lacrimogene si tunuri de apa, in Piata Victoria, pentru a dispersa protestatarii anti-PSD aflati in fata sediului Executivului. Peste 450 de persoane, intre care 35 de jandarmi, au primit ingrijiri medicale din partea echipajelor SMURD la protestul din Piata Victoriei. Dintre acestea, 40 au fost transportate la spital cu diverse traumatisme, trei avand arsuri de pana la 15% din suprafata corpului.Aproximativ 1.000 de jandarmi au actionat la protestul din 10 august din Piata Victoriei, a spus Laurentiu Cazan, cel care a comandat interventia fortelor de ordine la miting, precizand ca au fost solicitate intariri si din alte regiuni ale tarii.