Jandarmii prezinta armele si munitia folosite la protestul din 10 august. Jurnalistii "gazati" au inceput sa tuseasca in timpul demonstratiei

"O parte nu sunt din productie romaneasca. Grenada este din Italia. Ca sa o aduc din Italia imi trebuie certificate din toate tarile prin care trece, pana sa ajunga la mine", arata ofiterul.Jandarmii fac demonstratii cu armamentul in poligon."Folosesc acest material de interventie de 27 de ani. Am trecut prin multe interventii, mineriade, mitinguri, soferi, FNI.Sunt subofiter tehnic, am fost operativ o perioada, dupa care m-am retras, ii lasam pe cei mai tineri. Cum va spuneam, tot ce v-am prezentat este neletal si nu cauzeaza pagube. Acum, vedeti, Bunutul (Dumnezeu-n.red.) a facut sa bata vantul spre noi", a spus subofiterul.Ultima fraza a fost la adresa jurnalistilor care incepusera sa tuseasca in timpul demonstratiei.Evenimentul de azi vine dupa ce ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca a solicitat conducerii Jandarmeriei sa organizeze in perioada urmatoare o demonstratie privind modul de folosire si efectele gazelor iritant-lacrimogene si a precizat ca din raportul MAI asupra evenimentelor din Piata Victoriei din 10 august nu reiese ca participantii care au fost expusi la gazele folosite de jandarmi ar putea sa suporte consecinte de natura medicala.