Jandarmii raniti la protestele din Piata Victoriei se recupereaza. Doi din trei vor fi externati astazi

Sambata la pranz atat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea cat si ministrul de Interne Carmen Dan au mers la spitalul Floreasca pentru a-i vizita pe jandarmii raniti."Toti se simt foarte bine, pe cat se poate, dupa soc. Femeia jandarm este bine, s-a ridicat, a comunicat. Am vorbit cu doi jandarmi, printre care si domnisoara de 23 de ani care este bine. Era pansata, avea o arsura. (...) Nu are factura de coloana, nu este la Terapie Intensiva, e pe sectia de Chirurgie. (...) Am vazut imaginile, ei sunt bine, ma asteptam la cu totul altceva", a declarat ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.Ministrul Carmen Dan a declarat ca tanara angajata a jandarmeriei a vorbit deja cu psiholog in incercarea de a depasi episodul traumatic.