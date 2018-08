Jurnalistii, printre victimele jandarmilor la protestul Diasporei: Se cere pedepsirea vinovatilor

Ziare.

"Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) condamna vehement si cere Jandarmeriei Romane si Ministerului de Interne sa ancheteze cu celeritate si sa sanctioneze abuzurile jandarmilor care, in seara de 10 august, au atacat jurnalisti in timp ce acestia isi exercitau meseria. Cerem fortelor de ordine sa actioneze cu buna-credinta si cu respect fata de libertatea de exprimare si profesia de jurnalist, al carui rol este sa informeze publicul.CJI a documentat cazuri in care jandarmi au agresat fizic si verbal jurnalisti aflati in exercitiul functiunii. (...)Expunerea la vedere a insemnelor de presa este una dintre primele reguli ale oricarui jurnalist care participa, in calitate profesionala, la evenimente, cu atat mai mult la cele cu potential conflictual. O atare expunere are tocmai menirea de a semnala participantilor faptul ca persoana respectiva se afla pe teren in exercitiul functiunii, pentru a informa publicul. De aceea sunt cu atat mai gMai mult, chiar si atunci cand a existat dialog cu fortele de ordine, iar jurnalistii si-au facut cunoscuta identitatea profesionala, agresiunile au continuat, uneori chiar s-au agravat", se arata, printre altele, in comunicatul CJI, care prezinta mai multe exemple de jurnalisti brutalizati de jandarmi.In plus,anunta ca a sesizat consiliul in legatura cu derapajele comise de televiziunile de stiri, acest lucru putand fi facut de orice simplu telespectator prin utilizarea acestuiDe asemenea,, reclama derapajele televiziunilor de stiri apropiate PSD-ALDE si cere sanctionarea acestora.