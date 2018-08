Klaus Iohannis: Ministrul Carmen Dan sa spuna la ordinul cui au actionat jandarmii, la protestele din Piata Victoriei

Ziare.

com

"Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, condamna cu fermitate actele de violenta , indiferent de cine le comite si impotriva cui sunt indreptate. Sub nicio forma si nicio circumstanta nu poate exista justificare pentru lovirea cu bestialitate a unui alt om, iar cei care se fac vinovati de asemenea comportamente de o brutalitate excesiva trebuie aspru pedepsiti.Romanii au demonstrat in ultimii ani ca au simt civic si protesteaza pasnic pentru apararea democratiei si sustinerea statului de drept. Protestul masiv care a avut loc vineri, in Piata Victoriei din Bucuresti, a fost anuntat cu saptamani in urma, asadar a existat un timp suficient pentru structurile specializate ale Ministerului de Interne sa pregateasca din punct de vedere operativ desfasurarea si actiunea fortelor de ordine.In acelasi timp, numeroase informatii publice induceau ideea pregatirii unor provocari, cu accente de violenta stradala, de catre persoane sau grupuri organizate", se arata intr-un comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale.Seful statului sustine ca este inexplicabil de ce Jandarmeria nu a izolat si retinut grupurile de indivizi cu atitudine huliganica si violenta, permitandu-le acestora sa deturneze protestul cu consecinte dintre cele mai dramatice."Jandarmii stiu foarte bine ca violenta genereaza si mai multa violenta, iar odata declansata o asemenea spirala este aproape imposibil de controlat sau de stopat. Jandarmii trebuie sa aiba o atitudine defensiva, nu ofensiva, misiunea lor fundamentala este aceea de a proteja institutiile statului, ordinea constitutionala, dar in primul rand cetatenii, inclusiv cei care protestau intr-un numar foarte mare in mod eminamente pasnic.Presedintele Romaniei face un apel la toate fortele de ordine ca pe viitor sa urmeze cu strictete procedurile, sa nu raspunda disproportionat si mai ales sa nu puna in pericol viata cetatenilor. Institutiile statului, inclusiv Jandarmeria, au suficiente resurse si experienta necesare pentru a izola elementele agresive, astfel incat evenimente precum cele de seara trecuta sa nu se mai repete pe viitor.Totodata, Presedintele Klaus Iohannis solicita Ministrului de Interne, Carmen Dan, sa-si asume responsabilitatea pentru modul in care gestionat situatia din timpul protestelor si sa prezinte un raport detaliat privind modul in care fortele de ordine au actionat si mai ales la ordinul cui", se mai arata in comunicat.Seful statului a apreciat ca se dovedeste, din nou, ca acest Guvern este "irational si actioneaza impotriva intereselor propriilor cetateni"."Fac un apel la membrii PSD care nu vor sa fie partasi sa se debaraseze de aceasta conducere nociva, care duce tara spre haos si dezordine", se mentioneaza in finalul comunicatului Presedintiei.