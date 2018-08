La PSD in poarta, oare cine bate? Frica de diaspora, in anul centenarului francofon

Ziare.

. Victoria lui Emil Constantinescu si Victor Ciorbea. "Cheia e la tine!", in tandem cu "Jos Iliescu". Doua dezamagiri teribile, Tapu' si Chioru', cum ii alinta atunci PSD-ul. Intre timp, au ajuns amandoi slugi jalnice ale acelui PSD.. Victoria lui Traian Basescu si Calin Popescu Tariceanu. "Sa traiti bine!", in tandem cu "Jos Adrian Nastase (mogulii si coruptii) ". Victorie partiala, pentru ca sustinerea parlamentara a fost foarte slaba. Tariceanu a tradat la prima ocazie si acum este varful de lance al ofensivei coruptilor.. Victoria lui Klaus. "Ne-am luat tara inapoi", in tandem cu "Puie Monta". Iarasi sustinerea parlamentara a fost slaba, cea mai slaba chiar. Electoratul care s-a mobilizat, exemplar, la vot pentru alegerile prezidentiale a stat acasa la cele parlamentare.Pentru ca PSD a avut intelepciunea sa nu il supere. Fara un bun motiv de vot negativ, oamenii nu s-au mobilizat. Opozitia, care era partial la putere, prin Ciolos, care era si nu era, simultan, candidat pentru doua partide diferite, nu a reusit sa ii atraga printr-un mesaj pozitiv.De acest electorat ii este acum frica PSD-ului. De asta disperarea de a fugari soferul cu placuta MUREPSD Acest slogan, asa frust cum este, prinde la acest electorat. Daca reuseste sa il trezeasca, bazinul traditional de votanti PSD nu poate creste cat sa compenseze acest adversar. Caruia nimeni nu ii cunoaste forta. Pana acum au votat, in Diaspora, sub 10% din cei care aveau dreptul.Asa a pierdut arogantul de Ponta alegerile pe care le credea castigate prin simpla sa participare. "Pufosii" dispretuiti din afara tarii, pe care i-a antagonizat, prost sfatuit, i-au dat planul peste cap. Mesajul negativ a fost foarte puternic. "Klaus, Klaus, scapa-ne de Mickey Mouse".Le este greu celor de la PSD sa nu fie dispretuitori cu diasporenii, pe care ii urasc din tot sufletul.. In plus, ei reprezinta tot ceea ce ei nu sunt. Un "capsunar" care lucreaza cinstit in Spania este mai implinit sufleteste decat un smecher care fura din fondurile publice ale tarii. Din ce in ce mai sarace, cu oameni din ce in ce mai needucati si mai bogati la conducere.Sunt personaje care nu s-ar descurca nicaieri in lumea larga. Au valoare doar in propria mocirla De aici complexul lor moral. Oricate vile si masini ar avea, oricate concedii de lux isi permit. Stiu ca nu sunt obtinute prin valoare personala, ci printr-o forma sau alta de. De asta se agata de putere, pentru a nu ramane fara ele. Ce ar face, daca nu ar avea asta?Faptul ca o turma de politisti a lucrat o saptamana sa ii gaseasca un purice in blana soferului suedez si nu a reusit arata cat sunt de disperati. Au mobilizat si garda veche, asa zis civica.Alina Mungiu ne spune ca diaspora care vine la protest este formata din saraci, nespalati, cu masini la mana a doua si care iau zacusca cu portabajul."Maestrul" Cristoiu preia, in ziarul sau, articolul plin de ura al lui Mungiu despre "lumpendiaspora" . Articol scris initial in fituica lui Nistorescu. Alt "maestru". Amandoi, inainte de Revolutie, cam colaborau cu Securitatea, pe tema diasporei, se pare cam dusmanoasa inca de atunci.Cristoiu face si pasul urmator, soferul suedez cu numereleeste agent SRI si SIE , trimis de Iohannis sa tulbure apele in Romania. In acelasi ziar ni se spune ca LCK este cetatean american si potrivinica intereselor nationale. Sinistrul Tudorel pune la punct ambasadorii german si american in Romania.Centenar patriotic. In care ne punem mandria de a fi romani pe, dar nu ne intereseaza sa ne mai deschidem catre lume.Demitem oameni care sunt apreciati in strainatate pentru ca ne strica imaginea in lume.. In care "in fruntea Armatei romane, intrata victorioasa in Bucuresti, dupa terminarea Primului Razboi Mondial, se aflau: regele Ferdinand, regina Maria si generalul Berthelot. Un neamt, o englezoaica si un francez" Atunci aveam ministri scoliti in Occident, vorbitori fluenti de limbi straine si care ar fi putut lucra oriunde in lume. Astazi avem ministri care nu pot citi de pe o foaie in limba romana.Dar vor sa fie lasati in pace. Sa faca ei ce vor. Sa nu le spuna nimeni ceva. Sunt experti cu studii la Drobeta Turnu Severin, la fara frecvanta, sau la Balti. Nu au nevoie de priceperea nimanui.Cat despre diaspora, sa ne trimita bani, dar sa nu emita pretentii. Scriam acum trei ani, in Adevarul , ca "".De aici furia fata de acest slogan, cu "fructe de padure". Cine sunt astia, sa ne spuna noua? Poate cei carora le-a ajuns de atata Manipulare-Uzurpare-Indignare-Exasperare . Care nu mai suporta gasca de aroganti agramati din fruntea tarii.. Disperarea lor arata ca le este frica. Daca au si motive, vom vedea. Mai sunt trei zile.In asteptare, un cantecel vesel putem sa cantam.