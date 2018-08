LIVE Jandarmeria da explicatii dupa interventiile violente din Piata Victoriei

LIVE TEXT

Peste 100.000 de mii de romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE au iesit vineri in strada. Protestul a fost initiat de cei plecati in strainatate, carora li s-au alaturat romani din toata tara.Protestul a fost in mare parte unul pasnic, insa au existat cateva zeci de huligani care au aruncat cu diverse obiecte inspre jandarmi. In loc sa izoleze acesti instigatori, jandarmii au folosit toate dotarile: lacrimogene, sprayuri cu piper, chiar si tunuri cu apa si pistoale de semnalizare. Ba chiar dupa lasarea serii jandarmii calare, insotiti de caini, au intrat printre oameni.********* Peste 400 de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma protestului de vineri seara.Senatorul PNL Florin Citu spune ca dupa ce la rectificarea bugetara Ministerul de Interne a primit 366 de milioane de lei, oameni din PSD si ALDE i-au spus ca institutia isi merita banii in plus, iar acest lucru se va vedea la protestele celor din Diaspora "Ai nimerit-o si pe asta. O sa vezi vineri la protest ca isi merita oamenii banii in plus", este mesajul transmis de cei din PSD si ALDE senatorului. Asociatia Vedem Just anunta ca va depune plangeri penale pe numele sefului Jandarmeriei, dar si impotriva ministrului de Interne Carmen Dan dupa interventia in forta a autoritatilor.