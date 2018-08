LIVE Ziua marelui miting se apropie: "Noi am venit, voi plecati! V-am facut valiza" (Foto si Video)

Madrid

Londra

Ziare.

com

Primele convoaie au intrat in tara miercuri seara, tarziu, prin vama Bors. Joi dimineata, un prim cort fusese deja instalat in fata Guvernului.Marele protest antiPSD nu are organizatori oficiali, fiind initiat de mai multe asociatii si platforme civice, care au notificat Primaria Capitalei cu mai multe saptamani in urma cu privire la marea adunare a romanilor nemultumiti de politicile PSD-ALDE. Un rol de o importanta covarsitoare l-au avut retelele de socializare.Coincidenta sau nu, premierul Viorica Dancila a plecat in vacanta in aceasta saptamana si si-a delegat atributiile vicepremierului Stanescu, decizia aducandu-i o reclamatie la CCR din partea presedintelui Iohannis. Si controversatul ministru al Justitiei si-a luat oficial concediu si si-a delegat atributiile.- O alta coloana mai are putin si ajunge la Brasov. Brasovenii ii vor intampina si multi au anuntat ca se vor alatura lor spre Bucuresti. Si Politia e pregatita, se pare ca ii vor intampina si escorta in oras, totodata vrand si sa afle cati sunt exact ca sa poata face o estimare pentru mitingul de maine.- Diasporenii din coloana de masini care trece acum prin Sibiu claxoneaza si striga la megafoane mesaje pentru cetateni, indemnandu-i sa se alature protestului in numar cat mai mare.- Alin Dobai, membru al organizatiei Oradea Civica, a urmat indemnul Mariei Grapini si si-a scos la imprimanta un "", ca sa poata participa "legal" la protest, si s-a dus cu el in fata sediului USR Bihor.- "", scrie Dana Hering pe Facebook.- Au aparut noi fotografii de laanunta ca va aduce la protestul de vineri "o valiza supradimensionata, un geamantan de 2 metri inaltime, cu mesajul: 'Noi am venit, acum plecati voi! Noi v-am facut valiza!'. Putem mentiona orice destinatie pe el: Madagascar, Costa Rica, Poarta Alba, Rahova, etc".In plus,, venita din Zurich pentru protest, a avut doua mesaje de transmis. "", a declarat Gabriela, prezenta joi in Piata Universitatii.- "", este apelul lansat la adresa conationalilor de Radu Ghelmez.- Protestatarii sunt intampinati si pe aeroporturi, mai ales ca unii dintre ei au scris pe Facebook orele la care vor ateriza.- Un internaut propune ca vineri chiar sa "", dar intr-un sens pasnic, adica cei veniti la marele miting sa treaca si pe la centrul de Transfuzii din apropierea Pietei Victoriei si sa doneze, pentru ca e mare criza de sange in Bucuresti.- Proteste impotriva puterii de la Bucuresti vor fi organizate si in mari orase europene. Liviu Tomina a postat urmatorul anunt pe grupul de Facebook "Romani in Spania":"La, se aduna lumea sa protesteze simbolic impotriva PSD si in general impotriva mafiei din politica. E un protest organizat,de la primarie si se face ca sprijin al 'nebunilor' care au decis sa-si cheltuie banii si timpul de vacanta pentru a merge si a organiza un protest major la Bucuresti".Si romanii dinau obtinut autorizatie pentru protest, scrie Florin Podariu pe grupul Diaspora europeana. - Un grup dinse urca in masini si vine la Bucuresti ca sa participe la protestul de maine din Piata Victoriei."E momentul ca penalii sa dispara.Nu ne lasa sa traim, alunga oamenii din tara. Doamna Dancila daca iese afara si deschide gura, gafeaza, ne face de rusine.", a spus unul dintre protestatari, iar altul a spus ca el vrea sa nu mai fim condusi de "slugile PSD-ului".Din masinile maramuresenilor rasuna "Doamne, ocroteste-i pe romani!".- Romanii care muncesc in strainatate continua sa posteze mesaje pe pagina Diaspora Europeana.a declarat la Digi24 ca nemultumitii au tot dreptul sa protesteze, dar actiunea lor nu va avea "nicio urmare"."Ca orice minoritate, vor sa se impuna. Singurul efect legal ar putea fi ca oamenii sa isi exprime parerile, sa se adune. Oamenii au dreptul sa isi exprime nemultumirea, dar nu va fi nicio urmare. Este exercitarea unui drept in conditiile legii si eu cred ca nu trebuie tolerata nicio abatere de la lege. Destul s-a tolerat (...)", a declarat liderul social-democratilor vasluieni.- Protestul din Romania a ajuns si in. Agentia Associated Press transmite despre romanii veniti acasa pentru a cere caderea Guvernului PSD, partid condus de un lider condamnat in prima instanta la 3 ani si jumatate de inchisoare pentru coruptie.se solidarizeaza cu protestatarii din tara.- Protestatarii veniti dinspre Oradea s-au intalnit cu cei care ii asteptau la. Se scandeaza impotriva PSD, se bat tobele. "Coloana se mareste la circa 30 de masini, vom fi mai multi pe drumul nostru spre Brasov si dupa aceea la Bucuresti", spune unul dintre protestatari.- Un alt grup de masini cu protestatari veniti de peste granita este asteptat la intrarea inde cativa localnici, cu steaguri si pancarte. In grup sunt si cativa copii. Alte masini care trec pe langa steaguri claxoneaza in semn de sustinere.- Primii protestatari au ajuns lasi s-au alaturat protestului tacut "Va vedem" din fata sediului PSD, urmand ca cel de-al doilea grup sa ajunga in oras in jurul orei 16.Cei veniti de peste hotare au fost aplaudati si primiti cu urari de bun venit. "Coloana de la Timisoara a venit pe ruta asta, ceilalti se duc pe la Brasov", spune unul dintre ei.", a declarat, unul dintre initiatorii protestului maratorn "Va vedem din Sibiu"."Sunt plecata din tara de 28 de ani,. In Germania doar daca ar fi vreo suspiciune, automat politicianul se retrage singur. Dar cand esti condamnat, o data definitiv cum e Dragnea, acum in al doilea dosar in prima instanta! In Germania sunt rare cazurile cand ajungi in apel, pentru ca ai toate sansele ca pedeapsa sa ti se mareasca. Nu stiu daca mai exista o tara in lume in care sa se mai intample asa ceva: Sa fim condusi de o gasca de mafioti", a spus una dintre- Protestatarii care s-au "cazat" in Piata Victoriei iau pranzul alaturi de "Viorica Dancila", cartonul devenit celebru in presa internationala.- Coloana diasporei a trecut prin Turda si se indreapta spre. "Va asteptam in 45 de minute pe toti, in numar cat mai mare, la statuia lui Avram Iancu", a transmis unul dintre protestatari pe Facebook.Spre seara, coloana ajunge si la Brasov.- Pe retelele de socializare apar noi indemnuri la protest. "", se arata intr-un mesaj adresat bucurestenilor. "", spune un alt internaut.- Si la Timisoara s-a strigat astazi "Sa va fie frica, tara se ridica!"- In Cluj Napoca protestatarii au scandat "Sa va fie frica, Ardealul se ridica", "Sunteti un partid de hoti, de corupti si mafioti", "DNA sa vina sa va ia" si "Nu vrem sa fim condusi de hoti".- Cativa protestatari s-au instalat deja in Piata Victoriei, in asteptarea mitingului de maine.- La, protestatarii s-au oprit in fata sediului PSD, unde au scandat lozinci antiguvernamentale, au cerut demisiile lui Dancila, Dragnea si Tariceanu, si au afisat bannere impotriva actualei Puteri. "PSD distruge Romania, actionam in legitima aparare", scria pe unul dintre ele.- Protestatarii sunt intampinati cu simpatie de localnici, acolo unde poposesc.- Masinile ajunse laau fost oprite de politisti, care au deviat traseul. "Voiam sa ajungem in centru, la statuia Aviatorilor", a anuntat unul dintre protestatari pe Facebook.- Pe Internet sunt lansate apeluri mobilizatoare la proteste, iar pe grupul Diaspora Europeana continua sa curga povestile impresionante ale romanilor care muncesc in strainatate. Tot pe grupul Diaspora europeana sunt transmise imagini foto si video de pe traseele parcurse de protestatari.- Unii dintre cei care au venit acasa pentru mitingul din 10 august sunt asteptati la Sibiu, motiv pentru care protestul maraton "Va vedem din Sibiu" incepe astazi la ora 13."Pe 9 august ne vom aduna in ZLC pentru un moment special si emotionant: le vom spune "Bine ati venit acasa!" romanilor plecati in strainatate, care vor face un popas civic in zona noastra de protest in drumul lor spre Bucuresti", se arata pe pagina de Facebook - Pe Facebook a fost intocmita o lista ad-hoc a actiunilor care au loc azi si maine in toata tara. Politia de Frontiera anunta un trafic in crestere la granita, fata de anul trecut.- Pe retelele de socializare sunt transmise live imagini cu masinile care se indreapta spre Bucuresti.- Europarlamentarulii jigneste pe romanii care vin la protest: "Fara certificat de prost nu puteti participa la miting" , a postat ea pe Facebook.a transmis mai multe avertismente intr-o conferinta de presa, cerandu-le tuturor participantilor la proteste si la mitingul din Piata Victoriei sa se delimiteze de cei care ar putea recurge la violente. "Obligatia noastra legala este de a fi prezenti maine in Piata Victoriei si de a dispune toate masurile pe care le consideram necesare ca sa asiguram un echilibru", au declarat reprezentantii Jandarmeriei.- Mai multeau fost lansate pe Internet. Este de asteptat ca melodiile sa devina hituri in zilele urmatoare.- Cunoscutul protestatar Cristian Dide, care a fost ridicat si amendat de nenumarate ori de politie, si care s-a legat cu lantul de gardul Guvernului,Miercuri, Victor Ciorbea, Avocatul Poporului contestat vehement in strada de nenumarate ori pana acum, a anuntat subit ca s-a autosesizat in cazul copilului lui Razvan Stefanescu , soferul masinii cu placute antiPSD, care a fost dus alaturi de tatal sau, in zorii zilei, la sectia de Politie.Tot miercuri, unul dintre cei care au incercat sa deturneze protestul a fost pus sub control judiciar , iar la Primaria Capitalei au avut loc discutii intre viceprimar si reprezentanti ai unor asociatii care participa la protest. Coincidenta sau nu, si primarul Capitalei, Gabriela Firea, este tot in concediu.