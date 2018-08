LIVE Ziua marelui protest antiPSD: Romania, trezeste-te! (Foto si Video)

Ziare.com transmite principalele momente ale zilei in format LIVE text:

Premierul Dancila si alti cativa ministri sunt in concediu, la Palatul Victoria ramanand inlocuitorii lor. Sedinta saptamanala de guvern a fost anulata.In avanpremiera mitingului de azi, caravanele cu romanii veniti din diaspora au traversat joi tara in drumul lor spre Capitala, fiind intampinate cu aplauze si steaguri in locurile in care au poposit. Coloanele s-au marit in drum spre Bucuresti.Si in alte orase din tara si din Europa sunt anuntate astazi mitinguri antiPSD.- In Piata Victoriei este deja foarte cald. Nu este pic de umbra, incaltamintea se lipeste de asfaltul incins, dar oamenii rezista. Un domn dina declarat ca va sta in piata pana luni seara, transmite corespondentul Ziare.com.- O coroana simbolica a fost adusa de o persoana venita de la: "".- Jandarmii ii controleaza pe toti cei care intra in Piata Victoriei si poarta. Acestia sunt rugati sa le deschida si sa arate ce au in ele.Sunt prezenti, ca la fiecare protest, si, transmite corespondentul Ziare.com.- "", spune domnul din mijloc:- In Piata Victoriei a ajuns si un grup de circa 10 romani venit din. Numarul protestatarilor a crescut, sunt circain fata sediului Guvernului, transmite corespondentul Ziare.com.Oamenii cer sa iasa in strada si cei din Bucuresti. Un domn dina declarat ca a venit de la mii de km distanta si spune ca daca ei au putut, pot si cei din Bucuresti sa iasa din case. De altfel, unul dintre mesajele viralizate zilele acestea pe Facebook a fost "".- Cativa protestatari s-au dus in fatadin apropierea Pietei Victoriei, unde au fost intampinati de jandarmi care i-au legitimat. Unul dintre cei care transmiteau live pe Facebook li s-a plans jandarmilor ca o alta persoana l-a agresat dupa ce a strigat lozinci anti-PSD, imaginile fiind inregistrate.- Un tanar plecat de mai bine de un an inne-a explicat de ce a venit la protest: "".- "", a declarat pentru Ziare.com o protestatara venita de la- O doamna dinplecata de 30 de ani din tara a spus ca a venit sa protesteze pentru ca este nemultumita de ceea ce se intampla la Bucuresti. "", i-a declarat ea corespondentului Ziare.com.- Un protestatar spune ca a venit de la Brasov pentru ca vrea sa sustina Diaspora. El cere demisia guvernului Dancila.- Circa 50 de persoane sunt deja in Piata Victoriei. Se striga "Analfabeta", "Penalul Dragnea", "Hotii" si "Romania, trezeste-te!", transmite corespondentul Ziare.com.- Pirotehnistii au verificat masinile parcate in apropierea Guvernului de teama unor posibile incidente.