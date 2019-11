MAI: Convorbirile jandarmilor de la protestul 10 august vor fi declasificate si trimise procurorilor

Ziare.

Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia Generala pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, a primit ultimele avize pentru modificarea indicativelor fonice folosite de echipajele Jandarmeriei Romane, pentru a putea astfel declasifica inregistrarea tuturor convorbirilor efectuate prin intermediul sistemului radio "TETRA", la misiunile din perioada 10 - 11 august 2018, procedand vineri la alocarea unor indicative noi."Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a dispus conducerii Jandarmeriei Romane sa ordone ca toate unitatile care au clasificat convorbiri sa formeze comisiile pentru a aviza declasificarea lor in cel mai scurt timp. Intregul volum de comunicatii radio din 10 si 11 august 2018 al Brigazii Speciale de Interventie a Jandarmeriei Romane, Directiei de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, cat si al Gruparilor de Jandarmi Mobile Craiova, Bacau si Ploiesti, va fi declasificat si pus in urmatoarea saptamana la dispozitia Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectiei Parchetelor Militare, respectiv Directiei de Investigarea Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. (D.I.I.C.O.T.), in vederea utilizarii acestuia, in activitatea de cercetare penala", anunta MAI.Saptamana trecuta, a fost declasificat de MAI si raportul privind protestul din 10 august 2018 si a fost transmis catre DIICOT , unde este instrumentat un dosar penal.