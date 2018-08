Mai multe dosare penale pentru a afla cine i-a agresat pe jandarmi la proteste - azi s-ar putea face primele arestari

Parchetul Militar ancheteaza Jandarmeria

Surse judiciare au declarat pentruca la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti s-a deschis un dosar penal in care se fac cercetari privind agresarea a 2 jandarmi si privind furtul unei arme din dotarea fortelor de ordine, in timpul protestelor din Piata Victoriei de pe 10 august.Chiar la acest moment audierile sunt in curs, in acest dosar si este posibil ca, in urmatoarele ore, oamenii legii sa recurga si la arestarea unor suspecti.In plus, la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1, este inregistrat un alt dosar penal in care se fac cercetari cu privire la agresarea a 10 jandarmi. Nu in ultimul rand, intr-un dosar separat, este cercetat un varstnic de 70 de ani, care ar fi lovit un jandarm, la proteste Reamintim ca sambata, Parchetul Militar s-a autosesizat si ancheteaza modul in care Jandarmeria a intervenit asupra oamenilor din Piata Victoriei la protestul de vineri seara."In cursul zilei de sambata, 11 august 2018, procurori militari din cadrul Parchetului Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti s-au sesizat din oficiu, fiind inregistrat dosar penal cu privire la modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia din Piata Victoriei din Bucuresti in cursul zilei de 10 august 2018, precum si in cursul noptii de 10 spre 11 august 2018.De asemenea, la Parchetul Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti urmeaza sa fie colectate inclusiv sesizarile depuse la sectiile de politie , iar toate plangerile penale depuse vor fi inregistrate sub numar unic. Pe masura derularii cercetarilor vom informa opinia publica", se arata intr-un comunicat al Ministerului Public.