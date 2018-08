Comandantul jandarmilor, la protestul Diasporei: Interventia a fost oportuna. Imi asum tot, niciun moment nu am scapat de sub control situatia Update

la protestul de vineri au actionat, in total, aproximativ 1.000 de jandarmi, sub comanda Inspectoratului General,

"Nimeni nu a actionat fara ordinul meu. Imi asum tot. (...) Niciun moment nu am scapat de sub control situatia

atunci cand avem acte de violenta, ar fi bine ca presa sa stea in spatele efectivelor de jandarmerie. Nu trebuie sa mergem acolo cu camera de luat vederi sa vedem cum jandarmul incatuseaza

Noi nu vrem sa va obturam libertatea.

Modul de interventie a fost oportun

prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, s-a aflat in Piata Victoriei

"Noi nu ne-am dus acolo sa facem rau oamenilor", a spus, la Televiziunea Publica, maiorul Laurentiu Cazan, cel care a coordonat actiunea jandarmilor in Piata Victoriei de vineri seara.Cazan a mentionat cadar a evitat sa spuna, clar, de unde au fost aduse, din tara, efectivele suplimentare."Nu au fost doar din Bucuresti. Pe langa efectivele pe care le-a avut Directia Generala au mai fost efective de la Brigada speciala. Au fost efectivele Brigazii Speciale care sunt structuri specializate in ordine publica. (...) Ei au venit in sprijinul nostru", a afirmat Cazan.Maiorul - comandant al actiunii jandarmerilor de la protestul Diasporei - si-a cerut scuze fata de manifestantii pasnici, dar a tinut sa adauge ca au fost multe persoane violente - sute - de care oamenii din jur nu s-au delimitat: "Daca sunt persoane care au suferit in mod gratuit in urma interventiei de restabilire a ordinii publice, ne cerem scuze fata de acestia"."De data aceasta, chiar daca am avut un numar mai mare de persoane violente, oamenii nu se mai delimitau", a tinut totusi sa precizeze.", a spus acesta, mentionand ca el este cel care a solicitat interventia lui Catalin Paraschiv, "colonelul in alb" care parea ca dirijeaza jandarmii."Consider ca am o datorie fata de oameni care au fost in Piata Victoriei si fata de jandarmii care au actionat acolo sa precizez adevarul, exact ce s-a intamplat, si sunt convinsi ca procurorii de ancheta vor scoate adevarul la lumina", a afirmat Laureantiu Cazan."De fiecare data imi analizez modul de actiune si de fiecare data am in vedere si rezultatul", a raspuns maiorul, intrebat direct si insistent de moderatoarea TVR Emma Zeicescu, daca a luat in calcul sa demisioneze."Eu consider ca a fost o coordonare foarte buna", a concluzionat Laurentiu Cazan.Totodata, Cazan a precizat ca e o singura arma furata de la jandarmi, in seara de vineri, nerecuperata inca.Intrebat de cei doi jurnalisti ai TVR, Adelin Petrisor si Emma Zeicescu, despre cum poate explica violentele contra jurnalistilor, maiorul a raspuns ca e preferabil ca jurnalistii sa stea, la interventii, in spatele cordonului de jandarmi."Din ce am inteles eu, probeleme au fost din momentul in care am inceput interventia pentru restabilirea ordinii publice. Sunt imagini la care avem cu totii acces. (...)Consider caJandarmul se afla intr-o stare de pericol, el incearca sa elibereze perimetrul, sa se asigure ca nu are in jurul lui alte elemente ca sa il puna in pericol. Ar fi momentul sa intelegem ca aceste aspecte tin de siguranta noastra si a dumneavoastra.".si consider ca daca restabiliraea ordinii nu se facea la acea ora, am fi avut mult mai multe victime", a tinut acesta sa precizeze.Laurentiu Cazan a spus casi a semnat ordinul de evacuare a zonei in jurul orei 20:00, atunci cand situatia a "degenerat"."In permanenta, am fost in contact cu toate autoritatile, inclusiv cu prefectul, care a fost prezent la fata locului de la ora 16:00. (...) Cand am vazut ca lucrurile incep sa degenereze, cand tensiunea a crescut, am discutat personal cu prefectul si i-am spus ca, daca lucrurule vor degenera, daca nu reusim sa avem un moment cand atacurile nu inceteaza, vom ajunge la restabilirea ordinii publice in zona.Dansa a spus ca este pregatita, am fost la fata locului tot timpul impreuna, am vazut despre ce este vorba, si s-a luat decizia de a avea un ordin pentru restabilirea ordinii publice. Lucrurile astea au fost in jurul orelor 20:00", a declarat Laurentiu Cazan, care este adjunctul Serviciului de Ordine Publica al Jandarmeriei Capitalei, la TVR1.Ordinul de interventie a fost trimis pe cale ierarhica la Inspectoratul General, a relatat acesta.Laurentiu Cazan a dat explicatii si in cazul turistilor israelieni batuti."Era o situatie in care cei care atacau fortele de ordine, cei care au facut acea baricada, sunt si imagini in media, actionau in zona respectiva (...) Jandarmii au observat ca, in momentul in care noi ne-am dus in zona respectiva, o parte dintre ei foloseau taxiurile ca sa plece din acea zona", a relatat Cazan."Fata, colega noastra nu-si mai aduce aminte de ce a cazut, ea mi-a spus ca nu stie daca a fost lovita sau daca s-a impiedicat. (...) Ei au fost loviti in mod direct, s-a dezechilibrat, a cazut, el s-a dus sa o ridice. (...) Cand asupra lor se aruncau cu fel si fel de obiecte,", a explicat comandantul jandarmilor din Piata Victoriei, de la inteventia violenta de vineri seara.Laurentiu Cazan a povestit cum a ajuns un procuror militar in Piata Victoriei."Incepand cu ora 17 mi-a fost prezentat procurorul militar, am interactionat in mod direct cu el la fata locului, mi s-a prezentat ca fiind procuror militar.Mi s-a spus ca e procuror militar, ca e de serviciu. A fost prezent la fata locului pana la terminarea misiunii, pana la 4 dimineata. A stat in zona Piata Victoriei, in zona unde au fost efectivele de jandarmerie. Din punctul meu de vedere, nu am avut nicio problema, am considerat ca e mai bine asa, sa fie un reprezentant al Parchetului Militar la fata locului, sa observe cu propriile simturi ce se intampla.Procurorul a fost un om de foarte buna credinta", a declarat Laurentiu Cazan, adjunctul Serviciului de Ordine Publica al Jandarmeriei Capitalei, la TVR1.Amintim ca reprezentantul Parchetului Militar, Ionel Corbu, a precizat ca sefii Ministerului de Interne au fost "oarecum" dezinformati referitor la prezenta procurorului Bogdan Pirlog in Piata Victoriei si la autosesizarea acestuia, mentionand ca acesta se afla in drum spre casa si ca nu a facut parte din centrul de comanda."Am ramas suprins de cele declarate de conducerea Ministerului de Interne . Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane a facut o asociere oarecum eronata vizavi de prezenta lui acolo. Colegul nostru se afla in zona in drum spre domiciliu. El era de serviciu, fiind la permanenta si vazand ce s-a intamplat acolo, s-a sesizat din oficiu, procesul verbal fiind inregistrat pe data de 11", a declarat Ionel Corbu.