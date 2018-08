Manipulare inainte de protestul diasporei: Barbatul care a spus la Antena3 ca are dreptul sa omoare jandarmi, pus sub acuzare de DIICOT

"Eu vorbesc de o revolutie"

ONG-urile se delimiteaza

Sursa: Facebook/Rezistenta

Organizatiile civice s-au delimitat imediat de afirmatiile lui Ovidiu Grosu si spun ca nu stiu nici macar cine este acesta."Verificarile intreprinse in cauza au relevat faptul ca, inscriindu-se pe aceeasi linie a demersurilor de instigare publica la savarsirea de acte de violenta impotriva reprezentantilor autoritatilor chemate sa asigure desfasurarea in conditii de siguranta a manifestatiei organizate a avea loc in data de 10 august 2018 in municipiul Bucuresti, numitul Ovidiu Grosu a indemnat publicul verbal si scris sa savarseasca in conditiile Legii nr.535/2004 infractiuni contra vietii si integritatii corporale a persoanelor, respectiv distrugere", precizeaza DIICOT intr-un comunicat remisBarbatul care se autointituleaza "adevaratul organizator al protestului diasporei din 10 august" a spus intr-un interviu pentru Antena3 ca protestul pasnic nu este o varianta.Ovidiu Grosu este cercetat pentru instigare publica, dupa ce a declarat ca"Eu vorbesc de o revolutie, nu de un protest. (...) Trag acum un semnal de alarma, un avertisment catre fortele de ordine: oricine va incerca sa reprime aceste manifestari va fi judecat de Tribunalul Penal International, pentru ca avem drept inclusiv sa ucidem in aceste conditii (...) .", declarat Grosu.Procurorii au luat masura controlului judiciar fata de Ovidiu Grosu, pentru un termen de 60 de zile, de la data de 8 august si pana pe 6 octombrie.Pe durata controlului judiciar, inculpatul urmand sa respecte, printre altele, urmatoarele obligatii:- Sa nu foloseasca sisteme informatice ce au conexiunea de date activa (sa nu utilizeze Internetul);- Sa nu depaseasca limita teritoriala a judetului de resedinta decat cu incuviintarea prealabila a DIICOT;- Sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme.Procurorii i-au atras atentia lui Ovidiu Grosu cu privire la faptul ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu arestul la domiciliu sau preventiv.Mai multe ONG-uri s-au delimitat de declaratiile facute de Ovidiu Grosu. Acestea sunt Asociatia Aradul Civic (membra a platformei civice nationale & diaspora Contract Romania), Coruptia Ucide, Insistam, Iasul Nu Tace, Iesiti in strada daca va pasa, One Vision: Rezist, #REZISTENTA, Romania Vie, Reset, Stafeta Steagului Uniunii Europene, Umbrela Anticoruptie Cluj, VaVedem din Bucuresti, VeDem Just - Voci pentru Democratie si Justitie. ONG-urile si miscarile civice au facut mai multe precizari.