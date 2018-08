Maries, despre Jandarmeriada: A fost aceeasi mana ca in 1990. Astia au crima in ADN Interviu

Ati participat la evenimentele din 1989, la fenomenul Piata Universitatii, la toate marile proteste de dupa caderea regimului Ceausescu. Cum interpretati dvs actiunea autoritatilor din data de 10 august?

Pe ce va bazati cand il acuzati? Col. Paraschiv a declarat in acel interviu ca informatiile i-au fost furnizate de altii.

Dar care a fost scenariul acum, daca e asa cum spuneti dvs? Ce si-au dorit, care a fost obiectivul propus?

La ce va referiti mai exact

Revenind la episodul "jandarmerita", dvs ati inteles de ce a venit ea cu pistol si cartuse in Piata Victoriei plina de oameni, de batrani si copii?

Daca s-a mers dupa tiparul deja folosit in atatea alte dati, de ce acum nu au existat morti (din fericire!)?

Dvs spuneti ca principalii vinovati ar fi decidentii politici, nu ofiterii din Jandarmerie?

Daca e asa, cine ar fi, in opinia dvs, decidentul politic vinovat pentru brutalitatile din 10 august? Ministrul Carmen Dan?

Pe ce va bazati cand faceti aceasta afirmatie?

Credeti ca vor afla si procurorii la un moment dat?

Ziare.

com

Scenariile au fost gandite de oameni cu aceeasi mentalitate si au foarte multe puncte comune, incepand de la tipul de armament folosit, dezinformarile lansate cu buna stiinta, implicarea unor procurori si numarul mare de victime. Din fericire, de data aceasta demonstrantii au scapat cu viata si asta pentru ca au existat institutii care nu s-au "asezat la remorca" PSD, mai spuneintr-un interviu acordatPresedintele Asociatiei 21 Decembrie afirma ca adevaratii responsabili nu se afla in randurile fortelor de ordine, ci in zona politica, desi "prin complicitate politico-militara se ajunge la asemenea actiuni bezmetice".El sustine ca s-ar fi incercat racolarea unor procurori inca din zilele premergatoare protestului, dar si ca ar fi obtinut informatii potrivit carora ministrul Carmen Dan a participat in noaptea de 10 august la luarea deciziilor, alaturi de trei ofiteri, si, mai mult, ea ar fi tinut legatura cu Liviu Dragnea."Va repet: este aceeasi 'mana' si acelasi tip de gandire ca in 1990. Exact aceeasi tipologie. Astia au crima in ADN si, in sfarsit, lumea incepe sa inteleaga, desi eu spun acest lucru din 1990: PSD e un partid care a venit la putere pe crima si va pleca pe crima", spunein interviul acordatEu am convingerea ca cei care au gandit-o au aceeasi mentalitate ca si cei care au planuit(Timisoara),(Bucuresti), diversiunea de dupa, creata de gruparea Iliescu-KGB (asta pentru ca tot avem in ultimele zile informatii despre KGB si influentele in Romania),- prima Mineriada (cand Corneliu Coposu a fost scos cu TAB-ul),- diversiunea de la Guvern,- cand autoritatile si institutiile au reprimat demostratia din Piata Universitatii (nu vorbim de mineri, ci de autoritati),- protestul la adresa Guvernului Petre Roman (cand au murit doi oameni).Aici vreau sa sublinez un lucru: cu acelasi tip de armament s-a tras si acum, in seara de 10 august, de pe blocul din lateral dreapta fata de Guvern. Eu l-am recunoscut, iar medicul care a operat in cazula venit si a confirmat ca a vazut si acum leziuni produse cu acelasi tip de armament.Sansa oamenilor de data asta a fost ca nu le-a cazut in fata, in cap, ca aveam parte de un alt tip de tragedie.Revenind, de data asta, pentru ca au facut-o de prea multe ori pana acum (si in decembrie '89 la Timisoara, si dupa 22 decembrie prin diversiunea creata de Iliescu, si la mineriade) . De data asta au crezut ca e bine sa se intample unuia de-al lor. Si aici mi se pare ca Paraschiv (Catalin - n.red.) a fost omul cheie in diversiunea jandarmeritei, care nu e nici pana acum lamurita.De ce a fost ea acolo? Chiar si ea se intreba "Unde dracu' m-ati dus?".Sursele au transmis informatiile la comandant si, in opinia mea, el a fost comandantul. El a fostin Piata.Iar legat de acele trasoare, noi am dat comunicat chiar sambata. Ele sunt foarte multe, se vad pe filmari. Cine a tras de acolo? Este foarte important sa aflam, pentru ca avem exemplul din 1991 - acel tip de arma putea sa ucida. Ganditi-va ca pica unul in bratele unei mame care tinea un copil la protest. In Piata nu a fost asa simplu cum au incercat ei sa regizeze luni la "Portile deschise" ale Jandarmeriei.Sa ni se dea o lectie. Intotdeauna ni s-a dat o lectie. Mereu. Pana in 22 decembrie 1989 de catre Nicolae Ceausescu, dupa 22 decembrie de catre urmasii lui pro-sovietici. "Intrati in case! Noi suntem la putere, nu mai aveti ce cauta in judetenele de partid, in sediile Militiei si Securitatii!". Au inventat teroristii si s-au distrat omorand peste 900 de oameni, televizand toata mizeria aceea, pentru care acum sunt pusi sub urmarire pentru crime comise impotriva umanitatii.Eu imi permit sa dau aceste exemple pentru ca sunt unul dintre cei catalogati in 1990 ca am distrus, am dat foc, am facut nenorociri. Am fost inculpati, tarati in catuse, bagati in puscarie. Astazi, dupa douazeci si ceva de ani, avem probe ca atunci s-a intamplat cu totul altceva si ca a fostce luptau pentru desprinderea dinspre dictatura spre democratie.Acelasi lucru avem si acum.. Nu este normal ca institutiile sa se amestece, sa se incuscreasca, sa se infrateasca, sa se inrudeasca, sa se combine, asa cum au incercat si vineri seara.Pe 10 august au incercat sa implice un procuror militar pentru a crea un conflict institutional intre Parchet si Jandarmerie., la fel ca si Ceausescu in 1989, cand procurorul Popovici a fost trimis la Timisoara pentru a legaliza atrocitatile de acolo, la fel ca Iliescu in 12 iunie noaptea, cand l-a trimis pe procurorul Cochinescu cu un comunicat catre TVR pentru eliberarea Pietei Universitatii. Asa a fost si acum.Desi legea nu mai prevede de 14 ani asa ceva, au avut nevoie de un procuror langa ei si au insistat. In prima faza, joi, l-au contactat pe generalul Alexandru ca sa le dea un om la actiune, dar generalul a refuzat. Generalul Alexandru este actualul adjunct al sectiei Parchetelor Militare. Dupa masa au incercat la Curtea Militara de Apel Bucuresti. Au refuzat si aceia.Dupa care l-au prins pe acest baiat, Pirlog, care era cu bicicleta in piata, l-au ademenit, l-au mentinut acolo. Probabil ca si lui i-a mirosit un pic a functie. I-a placut sa ramana acolo. Nelegal. El nu avea ce cauta acolo. El la ora 22:45 a plecat din Piata, i s-a parut ca s-au cam terminat incidentele si a plecat. Dupa plecarea lui s-a dat ordinul de interventie.Eu am fost atunci in Piata, am intrat in direct la Realitatea TV, m-am intalnit cu cineva din diaspora. Eram si curios sa vad, ca participant la foarte multe alte demonstratii, ce vor sa faca pentru ca nu imi luam gandul de la faptul ca dupa ora 16 prea s-a dat cu foarte multe gaze.. Este incredibil! In 1990, cand eram arestat la Rahova, nu puteam sa nu am informator in celula si el mi-a spus ca are niste uraniu ingropat langa un copac la Brasov... Mi-am dat seama ca e diversiune. Acum au spus ca au gasit arma ingropata langa un pom. Extraordinar... L-au avut arestat pe baiatul asta si sunt convins ca el a vorbit in celula, dar a trebuit sa iasa mai intai doamna Dan in conferinta si apoi sa se "gaseasca" pistolul.Sigur, eu nu pot sa spun daca era unul de-al lor sau era doar un baiat care a furat un pistol si-a crezut ca il vinde cu 100 de euro mai tarziu. Dar sunt convins ca informatia despre arma ei o aveau de cel putin 5-6 zile.Aici e o problema mare. Si toti, toti sunt constienti ca au avut dreptul si legea le permite ca la asemenea actiuni sa fie cu glontul pe teava. Nu doar ea, mai exista probe ca au avut glont pe teava.Dar vreau sa ma intorc la ce spuneam, ca a fost o tentativa de a implica Parchetul in actiune. Sunt convins. Legea spune ca acolo unde sunt implicati militari si civili, responsabilitatea revine Sectiei Parchetelor Militare.Perceptia mea este ca de aceasta data demonstrantii au avut noroc cu ceva: Nu toate institutiile s-au asezat la remorca PSD.. De data asta, Armata nu s-a implicat (foarte bine! si nici n-avea atributiuni) . Parchetul s-a delimitat (o chestiune extraordinara), iar serviciile i-au pus la dispozitie informatii lui Carmen Dan (din care nu rezultau ca vor fi mari evenimente in acea dupa amiaza, o spune chiar domnia sa).De cealalta parte, cei din minister, cu ministrul in frunte, se intalnesc in acel centru de comanda. Doamna ministru nu recunoaste ca s-au intalnit, spune ca n-a fost nevoie, anuland astfel declaratiile facute de propriul partid in primele zile, cand spuneau ca ar fi fost o lovitura de stat. Nu, nu a fost lovitura de stat.Si mai spun ei ca toate deciziile s-au luat in piata, prin Comandamentul Operational inaintat, regasit in spatele Guvernului, in acel autobuz. Deci au aruncat totul pe Cucos si pe cei doi ofiteri care au coordonat operatiunea, Paraschiv si Cazan, derobandu-se de coordonare, de ordinele date si, bineinteles, Carmen Dan ferindu-se sa fie decident, pentru a nu putea fi chemata la Parchet.Nu pot sa-mi imaginez altceva. Niciodata in Romania, la un asemenea tip de violente, n-au fost altii decat ei, decidentii politici. Ca niciodata n-au recunoscut, asta e altceva, si in sfarsit, cu ajutorul lui Dumnezeu si al CEDO, am reusit sa ii punem sub urmarire si dosarele (Mineriadei si Revolutiei - n.red.) sa fie trimise in instanta, ma refer la cei care au dat comanda, nu la soldatul care a executat-o.Prin complicitate politico-militara se ajunge la asemenea actiuni bezmetice.Eu am afirmat ca Liviu Dragnea a fost in permanenta legatura cu Carmen Dan in noaptea de 10 spre 11 august.Pe niste informatii primite pe surse. Asa cum am aflat si numele ofiterilor care erau la comandament cu domnia sa, asa am aflat si acest lucru.Eu cred ca stiu. Am lasat un material in acest sens,Am numarul de inregistrare. Chiar nu am vorbit ca sa ma aflu in treaba, le-am dus si materialul.Retineti: Noi am facut cerere sambata dimineata sa ni se spuna cine a actionat de pe acel bloc.Va repet: este aceeasi "mana" si acelasi tip de gandire ca in 1990. Exact aceeasi tipologie. Astia au crima in ADN si in sfarsit lumea incepe sa inteleaga, desi eu spun acest lucru din 1990: PSD e un partid care a venit la putere pe crima si va pleca pe crima.