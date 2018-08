Marturia unui protestatar dupa 9 zile in spital: Nu mi-am imaginat ca va trebui sa-mi pazesc viata si pielea, ca o sa ajung pe masa de operatie. Imi iau costum de enduro si stau ca Batman in Piata Interviu

De ce v-ati dus pe 10 august la protest? Cand ati ajuns si ce ati vazut acolo inainte sa se ajunga la violente?

Si ce ati vazut?

Din ce ati vazut dvs, oamenii voiau sa ia cu asalt cladirea Guvernului, cum s-a spus, sau de ce alergau?

Si ajungem la momentul in care capacul de grenada v-a perforat piciorul. Ce faceati in momentul acela, in ce zona a Pietei erati?

Ati vazut in jurul dvs instigatori sau ati instigat dvs?

Va referiti la semnalele luminoase de avertizare despre care oficialii de la Jandarmerie au spus ca au fost date ca oamenii sa stie ca urmeaza interventia in forta?

Ce v-au spus medicii de la ambulanta?

Momentul in care Doru Oprea este dus spre ambulanta, pentru a fi transportat spre spital, Foto: Octav Dragan

Ce ati vazut la spital, mai erau si alti protestatari?

Ati vazut si jandarmi raniti?

Am vazut ca ati notat si pe Facebook ca, desi inca sunt oameni internati, secretarul de stat in MAI Raed Arafat a iesit public sa spuna ca nu crede ca mai sunt victime in spital. Cum ati primit declaratia?

Ce v-au spus medicii despre rana dvs?

Medicul Turcan, care m-a operat, mi-a zis ca am avut mare noroc ca nu mi-a fisurat-o. Mi-a zis ca era vorba de milimetri, mi-a zis ca nu mai ajungeam nici la salvare

Tocmai a iesit Jandarmeria cu o noua declaratie si demonstratie despre armamentul utilizat pe 10 august si subofiterul tehnic principal Alexandru Dinica a sustinut ca rana dvs "nu putea fi provocata de armamentul neletal, folosit de trupele de jandarmi".

Defect tegumentar coapsa dreapta" - asta inseamna ca nu mai am muschi acolo - "post plaga contuza cu retentie corp strain prin explozie cu grenada

Imaginea postata de Doru Oprea pe Facebook, dupa operatia suferita in noaptea de 10 spre 11 august

Presupun ca, la fel ca toti oamenii din Piata, ati inhalat o cantitate consistenta de lacrimogene.

Ati avut simptome cauzate de gaze?

Cu medicii de la spital ati discutat despre efectele lacrimogenelor?

e o rana lunga de vreo 5 centimetri

Ati avut 9 zile de spitalizare. Acum va puteti desfasura activitatile in mod normal?

Ce veti face acum, ati facut plangere penala?

Veti da in judecata si institutiile implicate?

Cum vedeti declaratiile reprezentantilor institutiilor din ultimele 10 zile in legatura cu cele intamplate?

Dupa ce va recuperati o sa mai iesiti in strada?

Jandarmeria insista ca a actionat corect si ca armamentul folosit pe 10 august nu ar fi avut cum sa provoace rani grave, ca cele pe care cativa protestatari le-au suferit. ", a fost replica data luni unei jurnaliste de subofiterul tehnic principal Alexandru Dinica Capacul negru de grenada a fost extras insa de medicii de la Spitalul Universitar din Capitala in noaptea de 10 august din coapsa lui Doru Oprea. I-a perforat muschiul la cativa milimetri de artera femurala. Cativa milimetri au facut diferenta intre viata si moarte.A stat 9 zile in spital, din care in primele a avut o gaura in picior, pentru ca medicii nu reuseau sa coasa rana. Acum are in fata saptamani de recuperare, inainte sa-si poata relua activitatile normale. Dupa externare, Doru Oprea a povestit, pentru, cum a trait el protestul din 10 august, dar si experienta din spital:M-am dus sa protestez fata de Guvernul PSD, asa cum am facut-o in ultimele 550 si ceva de zile, de la Ordonanta 13, si de fiecare data in ultimii 6 ani. Am fost si impotriva Guvernului Ponta, si atunci cu plagiatul, si la protestul papioanelor, atunci cand l-au demis pe Patapievici, si la martea neagra din decembrie 2013. Am fost la aproape toate protestele din ultimii 6 ani.Vineri am ajuns pe la ora 14:00, in zona Antipa. Protestul era pasnic, era cald, am stat la umbra cu un prieten fotograf. Undeva pe la 16:00 am vazut ca un grup mare de oameni au mers spre Guvern si atunci m-am dus sa vad ce se intampla, m-am dus chiar in fata, sa filmez.Un grup mare de oameni incerca sa mearga pe partea aceea, spre Strada Paris spre Guvern. Am vazut ca jandarmii s-au repliat si atunci a fost prima oara cand au inceput sa dea cu gaze si am vazut prima oara bidoanele acelea mari pe care le aveau pe umeri.Nu voiau sa ia cu asalt Guvernul, ca nu aveau cum sa ia cu asalt Guvernul, ca erau oameni normali cu pancarte si steaguri. Ei au vrut sa blocheze de fapt partea aceea dinspre Aviatorilor.Atunci jandarmii s-au regrupat, atunci, nu intelegeam ce se intampla. Ulterior, la o ora sau doua, am vazut ca purtatorul de cuvant al Jandarmeriei spunea ca s-a aruncat inspre ei cu tot felul de pungi cu fecale si borduri.Dar nu e adevarat, eu am fost atunci chiar acolo in fata. Am dat si cateva ture de Piata atunci si nu am vazut la nimeni nici pungi, nici nimic. Si borduri ... nu stiu unde sunt borduri pe care le poti extrage cu mainile goale si sa incerci sa le arunci spre jandarmi. Eu n-am vazut asa ceva si nici oameni cu tarnacoape acolo sau cu lopeti, sa inceapa sa scoata borduri.Eram exact in fata Guvernului, cu mai multi prieteni. Chiar in fata scutierilor, fata de axa centrala vreo 10 metri mai spre stanga, spre Aviatorilor. Acolo eram cu mai multi prieteni.In zona aceea nu a fost niciun instigator,, cu absolut nimic. Lumea era foarte linistita. Tin minte ca de la 22:00 la 23:00 am stat pe jos pe caldaram in fata lor si stiu ca am vrut sa plec la un moment dat, m-am dus in spate, m-am mai intalnit cu niste prieteni, m-am intors si tot vedeam impuscaturile acelea pe cer si "artifciile" undeva in zona din dreapta, spre Romana. SiAsta am aflat dupa. Eu, din pacate, nu am facut armata, nu am fost nici in razboi, nu stiu ce inseamna semnalele de pe cer... Si eu si mai multi oameni care eram chiar in fata lor i-am intrebat ce e cu acelea, nu au spus nimic.'.Dupa aceea, i-am vazut, cred ca in jur de 23:10 - 23:15, ca. Atunci masina a tras un jet cu apa, lumea s-a speriat si a inceput sa alerge, am inceput si eu sa alerg si cred ca n-au trecut 5 secunde si a cazut ceva langa mine. Stiu caAm tinut cu mana stanga rana, dreapta mi-am pus-o pe prietenul meu si i-am zis sa ma duca repede la ambulanta ca, daca nu, acolo raman. Am inceput sa alergam prin lume. Mi-era teama ca o sa se produca busculada si o sa cadem, ca veneau si brutele din spate sa ne ciomageasca. In tot vacarmul si nebunia am reusit sa ne facem loc cumva.Am inceput sa alergam cu spatele la jandarmi, spre Antipa, dar vazand toate carele de televiziune si multimea care alerga acolo mi-am dat seama ca nu aveam cum sa ajung la cele doua ambulante pe care le vazusem acolo. Si atunci mi-am amintit ca mai vazusem doua pe Aviatorilor si am luat-o inspre acolo.Eu le-am zis ca sunt ranit, imi curgea sangele, au vazut cum e, mi-au dat repede jos blugii, mi-au pansat rana, au sunat repede dupa o ambulanta, m-au bagat pe mine primul la urgente. Mai erau cu mine in ambulanta 3 persoane cu iritatii de la gaze. A venit ambulanta cred ca la 15 minute si m-au dus la Municipal.La 10 minute au adus inca o fata, cea pe care am vazut-o in imagini purtata pe brate. Ea a spus ca. A fost operata de 3 ori si ea inca era in spital, tot la Universitar.Si tot acolo mai este o doamna, are o arsura pe mana dreapta, zicea ca se transfera la sectia de Arsi de la Floreasca. Pe piciorul drept, la fel, e ranita de la o grenada pe toate partile si are arsuri. Dar ea zicea ca.. am inteles caNu, nu era nimeni, eram doar trei protestatari.Da, bagateliza la Romania TV si spunea ca erau 450 de raniti, ca cei mai multi au plecat ca erau raniti la ochi, ca de fapt doar 9 au fost spitalizati si ca el, de fapt, nu crede ca mai e nimeni internat. Adica nu s-a intamplat nimic, noi ne-am ranit singuri.Eu am fost internat si nu stiu, darCapacul acela, grenada a explodat, mi-a perforat blugii. Am trei rani minore pe piciorul stang de la plasticul ala din grenada, vreo 7 pe piciorul drept, dar cea mai grava e cea unde capacul mi-a sfasiat muschiul.Nu? Si atunci eu ce, m-am impuscat singur? Dar eu am fisele. La biletul de transfer, cand m-au transferat de la Chirurgie la Chirurgie plastica, scrie exact "". Asta scrie si pe biletul meu de externare, e document oficial de la Spitalul Universitar. Grenada mea am inteles ca a fost acustica.Nu am luat direct niciodata, dar le-am luat asa, din aer, nu mai puteai sa respiri acolo. La un moment dat stiu ca m-am dus inspre Buzesti seara, undeva pe la 20:00, ca voiam sa vad cati s-au strans, daca suntem mai multi ca in seara luminitelor, de acum un an si ceva. Era lume pana spre Buzesti, la Buzesti si inspre fostul sediu TAROM, si pe Titulescu erau, si pe Ion Mihalache si si acolo se simtea miros de gaze si oamenii incepeau sa plece de acolo din cauza gazelor.Am avut ceva tuse, nas... dar nu. Eu am stat si in spital, cu geamurile deschise...Am avut ceva arsuri, m-am dus in timpul zilei la SMURD, mi-au dat ei cu un spray, mi-au luat tensiunea.. Cei de la SMURD ne-au spus asta.Nu, doar despre rana de la picior, ca asta ma interesa atunci, casi asta m-a ingrijorat cel mai tare, dar pana la urma a reusit medicul de la chirurgie plastica sa-mi coasa rana,Mi-au zis ca de la operatie, pe 14 august la Plastica, cel putin 14 zile sa raman cu firele. Nu e repaos total, trebuie sa merg, dar usor, ca sa fac miscare, dar sa nu fortez. Mai dureaza pana sa-mi reiau activitatile, acum sunt pe refacere.O sa se ocupe colegii mei din USR, departamentul juridic. Am fisele medicale, o sa le depun la dosar.Si sunt si fisele inregistrate la SMURD, prima oara. Nu mai au ce sa musamalizeze ca pe timpul comunismului, sa dispara fisele la dosar, sa dispara inregistrari, nu mai exista asa ceva acum.Desigur! Intai vreau sa finalizeze Parchetul Militar ancheta, sa vad ce vinovati gaseste. Dupa aceea, am de gand sa ma indrept pe persoana fizica impotriva celor care sunt vinovati de reprimarea protestului.Cei vinovati de reprimarea demonstratiilor ar trebui sa raspunda, fiindca nu este normal, daca ai 20-30 de huligani - ca nu cred ca au fost 1.000, eu nici nu i-am vazut, v-am zis - sa dai brambura in 100.000 - 200.000 de protestatari. Nu poti sa tragi in populatie cu pustile, cu grenade, doar pentru ca nu esti capabil sa izolezi un perimetru si sa extragi 20 de oameni. Plus ca. Nu am vazut pe filmari sa se duca lupte grele cu ei acolo.Cu aia n-au avut treaba. In schimb, alergau oamenii pe strazi si ii ciomageau.. Bineinteles ca nu au iesit, dar erau lesinati ca poate intra dementii peste ei. Pana la urma, s-au retras.Vor sa minimalizeze tot ce s-a intamplat, sa puna batista pe tambal si sa prezinte ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Am inteles ca jandarmii batuti au facut coada la IML, dar nu am vazut retinerile. Cine sunt oamenii aceia care i-au batut pe jandarmi? N-au fost capabili sa ii retina? Pana acum, la toate mitingurile la care am fost si rar, cred ca la trei din sute, cand au fost incidente, i-au retinut pe toti. Si acum?Pana acum au procedat chirurgical perfect.. Au fost putine mitinguri cu violente si nu au fost provocate de noi, de protestatari.Da, voi iesi. Sper sa mai am curajul sa ies, dar cred ca nu o sa mai fiu la fel de curajos sa ma duc in prima linie, acolo in fata. Multi m-au intrebat ce-am cautat acolo. Cineva la Antena3 mi-a transmis 'eh, poftim, te-ai dus la razboi si acum te vaiti ca ti-a intrat un glont in picior, ce-ai cautat la mitingul Diasporei?'. Deci asta e atitudinea. Ca era un miting al Diasporei si trebuia eu sa merg la Hunedoara de unde sunt eu., mai trec 100 de ani pana o sa intelegem.O sa mai ies in strada, dar am inceput sa si caut pe Internet,. Ca nu mi-am imaginat vreodata, la cate proteste am fost,Prima oara acum a fost cand am stat intr-un spital 9 zile cu perfuzii zilnic, cu injectii, cu antibiotice, cu tetanos, cu schimbare pansament zilnic, nici nu vreti sa stiti cum e in spital si nici nu vreau sa stiti vreodata.. Azi mi-au iesit testele. Cine stie de unde e luata...