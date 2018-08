Marturia unui protestatar la Parchetul Militar: M-au lovit in cap, in umar, in mana

Ziare.

Unul dintre protestatari, Radu Florin Nicusor, le-a povestit jurnalistilor cum a decurs interventia jandarmilor."Vineri seara am fost la protest, in partea pietei de unde nu s-a aruncat cu pietre. Cand s-a dat ordin pentru evacuarea pietei, toata lumea a fugit. A venit bariera de jandarmi, am ales sa stau pe loc, pentru ca nu reprezentam un pericol pentru nimeni.Am ridicat mainile, m-am intors cu spatele si apoi mi-am pus mainile la ceafa. In momentul in care a venit bariera de jandarmi, m-au lovit in cap, in umar, in mana. Au vrut sa ma interneze la Floreasca, dar am refuzat.Mi-am luat un dosar medical (...) Am manifestat pasnic. Vrem sa se schimbe ceva in tara asta. Am considerat ca asa se poate schimba (...) Sunt oarecum de acord si cu Jandarmeria, pentru ca, dupa ce am trecut de bariera de jandarmi, tot un jandarm m-a ajutat sa ajung la ambulanta si am vazut bucati de bordura aruncate, pietre mari.Sa fiu sincer, in locul lor as fi procedat la fel in momentul in care au primit ordin de evacuare (...) Am o rana la cap. Nu aveam de ce sa ripostez. Am injurat, intr-adevar, jandarmii", a spus Radu Florin Nicusor.El a spus ca a mai fost si la alte proteste, insa interventia de vineri a jandarmilor i s-a parut "brutala".Procurorii militari s-au sesizat din oficiu si au deschis un dosar penal cu privire la modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei.Prim-procurorul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, Ionel Corbu, a declarat luni ca pana in prezent au fost depuse in jur de 30 de plangeri de catre persoane care au avut de suferit in urma interventiei jandarmilor in Piata Victoriei