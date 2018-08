Mesajul lui Mihai Sora pentru protestatari, dupa ce a scapat cu bine din Piata Victoriei

Ziare.

Dupa cum se poate vedea in fotografia care insoteste articolul, filosoful a fost primit cu multa bucurie si simpatie de protestatari, si el a stat in Piata si dupa lasarea serii, moment in care jandarmii deja incepusera sa foloseasca masiv gazele lacrimogene.Ajuns cu bine acasa, Mihai Sora a avut un scurt mesaj pentru protestatari, promitand ca va reveni dupa ce se odihneste."Dragi prieteni, caii nu au nicio vina. Cam atat pot sa spun la aceasta ora tarzie. Voi reveni cat de curand, dupa ce-mi voi fi tras sufletul. Noapte buna", sunat randurile scrise de filosoful de 101 ani.Mihai Sora avusese si dimineata un mesaj pentru romani, incare prevedea ca "ne asteapta o zi grea".El a vorbit in mesajul de dimineata despre romanii pelcati peste hotare si cat de important e gestul lor de a reveni pentru a-si arata nemultumirea fata de directia tarii lor, si facea apel la bucuresteni le iasa alaturi in numar cat mai mare."M-am gandit deseori la ziua aceasta. Si, de fiecare data, cu strangere de inima: oamenii care vin sa protesteze impotriva hotiei, a coruptiei ucigase, oamenii acestia care traiesc, chinuiti de dor, departe de casa, sunt, poate, aceiasi care au stat odinioara la cozi infernale pe trotuarele ambasadelor noastre, asteptand sa voteze. Legea electorala a ramas tot beteaga, de hoti si marsavi inca n-am scapat, tara inapoi nu ne-am luat-o, dar unii dintre noi mai stam in picioare.Cei care vin astazi de peste hotare sunt cei care au deprins gustul libertatii, care stiu ce inseamna munca cinstita si demnitatea. - Stelele fixe ale oricarui om intreg.Oamenii acestia vin acasa pentru ca isi iubesc tara, pentru ca le pasa.Iar voi - bucuresteni care ati obosit si v-ati pierdut speranta - ar trebui sa fiti astazi in Piata macar din respect pentru ei, daca nu din dragoste pentru tara voastra. P.S. Ne vedem la Girafa (- mamifer cu sira spinarii vigilenta si dreapta) ", scria filosoful vineri dimineata.