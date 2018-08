Mihai Fifor e de partea jandarmilor, dupa violentele de la Guvern. PNL il acuza ca distruge credibilitatea Armatei

Ziare.

"Mi se pare incalificabil ca ministrul Apararii simte nevoia sa se implice in discutia despre demonstratii, sa emita avertismente, sa faca apeluri.PSD a distrus suficient credibilitatea Ministerului de Interne - chiar au de gand sa se extinda si la Ministerul Apararii? Il somez pe ministrul Apararii sa nu se mai implice sub nicio forma intr-o problema care trebuie strict separata de atributiile Armatei. Chiar nu intelege ca ceea ce face este periculos? Credeam ca dupa gafa balistica pe care a comis-o recent, ministrul Apararii a invatat sa taca intelept - dar ceea ce face acum este extrem de grav din perspectiva spiritului constitutional si al principiilor europene", a scris pe Facebook deputatul PNL, Ovidiu Raetchi, membru al Comisiei de Aparare.Reactia a venit dupa ce ministrul Apararii Mihai Fifor (PSD) a spus ca jandarmii au actionat corect la proteste si ca este regretabila pozitia presedintelui Iohannis privind interventia fortelor de ordine, subliniind ca e nevoie de o ancheta pentru a se clarifica cine si in ce scop a organizat acest miting."Fac un apel catre toti cetatenii de buna-credinta sa se delimiteze de actele de violenta si de persoanele care provoaca in mod deliberat interventia fortelor de ordine. Deja se incearca repetarea violentelor de aseara, fapt ce arata ca valul de incitari de pe retelele de socializare din ultimele zile au facut parte dintr-un plan bine pus la punct. Astfel se explica si de ce nu exista un organizator oficial al acestui protest. Vedem insa cu totii caLideri politici ai partidelor de opozitie au inteles sa transforme dreptul unor persoane de a-si exprima opiniile intr-o actiune de campanie electorala si de rasturnare a unui guvern ales democratic", a scris ministrul Mihai Fifor pe Facebook.Jandarmii au intervenit in forta, vineri seara, cu gaze lacrimogene si tunuri de apa, in Piata Victoria, pentru a dispersa protestatarii aflati in fata sediului Executivului.