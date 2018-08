Mihai Sora ii raspunde Noricai Nicolai: Nu mai suntem in '90 cu televiziunea unica si mincinoasa. Astazi avem cu totii telefoane

Ziare.

"Dragi prieteni, sa facem acest mic exercitiu de imaginatie: cum ar fi si ce ar spune astazi comandantii, sefii, toti mai-marii daca nu ar exista? Ce tirade ar tine capii (rautatilor) daca n-ar putea fi contrazisi chiar de inregistrari, de?... Ajunge sa ne intoarcem cu gandul la anii '90 (anii cu televiziunea unica si mincinoasa), pentru a intelege cat le-a fost unora de usor sa falsifice istoria, s-o strambe, s-o sluteasca.Atunci, in zilele acelea din iunie '90, ca sa vezi limpede prin norul de manipulari si tertipuri, ca sa discerni - cu mintea ta - ce se intampla in Piata Universitatii, trebuia sa fii acolo, alaturi de oamenii care protestau; sa stai langa ei, sa-i asculti, sa-i vezi cu ochii tai, nu prin 'obiectivul' unei televiziuni aservite", scrie Mihai Sora pe pagina sa de Facebook Filosoful explica in continuare ca nimic nu este mai convingator decat experienta personala, nemediata si da exemplu momentul in care, dupa ce"Nimic, niciodata, nu te ajuta sa te lamuresti mai bine si mai iute decat propria-ti descindere in arena, la fata locului. Nimic nu este mai convingator decat experienta personala, nemediata si concreta. Atunci, in '90, coborand in strada, printre studenti, am inteles ce se intampla; iar - dupa ce am inteles - mi-am dat demisia de la Invatamant.. Cei care au ramas in functii, cei care, ulterior, si-au construit o cariera publica pe victimele de atunci au fost fie complici, fie naivi", a mai spus Sora.El invoca principiul tertiului exclus - "tertium non datur" -, care spune ca o propozitie aflata in opozitie cu alta propozitie este fie adevarata, fie falsa, a treia posibilitate neexistand.De asemenea, Mihai Sora reactioneaza la afirmatiile europarlamentarului Norica Nicolai, care a declarat ca imaginile cu jandarmii care lovesc protestatari nevinovati sunt trucate, si spune ca, in comparatie cu perioada anilor 1990 cand exista acea unica televiziune manipulatoare, in ziua de astazi toti au telefoane si zeci de imagini care nu pot fi ascunse, falsificate sau distruse."Astazi avem cu totii telefoane si aparate, imagini si zeci de filme care nu pot fi ascunse, nici falsificate ori distruse. Iata de ce nu cred ca mai ramane loc pentru naivitate", spune el.Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai sustine ca imaginile cu jandarmi lovind, la protestul din 10 august, persoane care tineau mainile ridicate deasupra capului au fost trucate."Se pot face multe cu un calculator. Cred ca imaginile cu jandarmii care lovesc oameni cu mainile ridicate au fost trucate. Si in tarile din UE se actioneaza la fel daca nu se respecta spatiul delimitat de jandarmi. Eu pot sa fiu de acord cu orice, dar nu cu violenta si injuriile aduse oamenilor legii. Nu inteleg de unde atata ura", a declarat Norica Nicolai la Turceni.