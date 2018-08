Mii de romani au cerut iar in strada demisia Guvernului Dancila si a lui Dragnea: PSD, ciuma rosie! (Galerie Foto & Video)

LIVE TEXT

Oamenii au protestat pasnic, au cantat, au dansat, si-au aprins luminile telefoanelor, ca in fiecare seara si le-au ridicat cat de sus au putut, scandand celebra lozinca anti-PSD intr-un glas. Protestatari de toate varstele au scandat toata seara "muie PSD", spunand ca expresia s-a golit de continutul obscen ci a devenit oficial singurul mesaj care au vazut ca ajunge si la urechile guvernantilor si a celor de la PSD si ALDE.La finalul protestului, cateva sute de oameni au plecat in mars pana in Piata Universitatii, unde au cantat imnul national.Oamenii spun ca vor continua sa iasa in strada si in zilele ce vor urma, pana cand cei care au calcat grav linia rosie vor plati.- ISU Bucuresti Ilfov anunta ca 7 persoane care au participat la protestul de duminica au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce au acuzat dureri in piept sau abdomen, ameteala, escoriatii sau lipotimie.Totodata, un protestatar intrat in greva foamei s-a prezentat la ambulanta, fara probleme deosebite. Din cele 7 cazuri, la spital a fost transportat un copil de 7 ani cu dureri toracice.- La intoarcerea spre Piata Victoriei, doi dintre protestatari au fost retinuti de jandarmi. Oamenii i-au povestit corespondentului Ziare.com ca cei doi pur si simplu au fost extrasi din multime, in timp ce un jandarm a declarat ca posibil ca cei doi sa fi avut asupra lor obiecte interzise.- Protestatarii nu s-au mai dus pana la Parlament, ci s-au oprit la Piata Universitatii, au cantat imnul national, s-au prins in hora si acum sunt pe drumul de intoarcere spre Piata Victoriei. La aceasta ora, in fata Guvernului mai sunt cateva zeci de protestatari.- Un roman care participa la meciul Simonei Halep in Canada a strigat de cateva ori "muie PSD", starnind hohotele de ras ale contationalilor. Arbitrul l-a rugat insa sa se opreasca. Simona Halep a castigat finala - Deputatul USR Tudor Pop anunta ca a depus plangere impotriva Jandarmeriei."Tocmai am depus o sesizare impotriva Jandarmeriei Romane la sectia 1 Politie de pe bulevardul Lascar Catargiu. In sesizare am relatat, din postura de participant, modul abuziv, disproportionat si brutal in care efective de jandarmi au reprimat o manifestatie pasnica, ranind sute de oameni si punand in pericol viata a alte zeci de mii intr-un mod total nejustificat.Toti cei care ati fost afectati de valurile de gaze lacrimogene aveti dreptul si puteti depune o sesizare la cea mai apropiata sectie de politie. Dureaza mai putin de o ora", e indemnul parlamentarului.- Coloana celor cateva sute de protestatari care marsaluiesc in Capitala a trecut de Ateneu si avanseaza spre Palatul Parlamentului, cantand imnul national.- O parte dintre protestatari a plecat in mars pe Calea Victoriei. Jurnalistii de la G4Media relateaza ca jandarmii au vrut initial sa ii opreasca, insa apoi i-au lasat sa treaca, si i-au insotit. News.ro spune ca in jur de 300 de oameni marsaluiesc.- In fata Guvernului oamenii danseaza in hora scandand "Muie PSD", "Muie Liviule".- In fata Guvernului se canta melodia "Muie PSD".- In Cluj-Napoca mai sunt in strada in jur de 150 de protestatari. Ei au instalat insa pe carosabil, in fata Prefecturii, un cort, si spun ca vor sta acolo toate noaptea."Sa vina prefectul daca vrea sa ridicam cortul", a spus o protestara, citata de Mediafax.- Oamenii au mai plecat din Piata Victoriei, dar inca sunt mii de persoane in fata Guvernului. Multimea canta "Lume, lume, sora lume".- Un barbat de aproximativ 35 de ani a fost ridicat de jandarmi dupa ce unii protestatari l-au indicat ca manifestand un comportament suspect, informeaza Jandarmeria Capitalei.- In fata Guvernului au fost aduse si cateva gaini. Mesajul care se poate citi pe pancartele de langa pasari este "Viorica, nu e rusine sa dai la gaini! Indrazneste sa fii tot ceea ce poti fi".- Un tanar venit de la Madrid, care 4 zile a stat continuu in Piata Universitatii, povesteste ca a fost gazat si amendat de jandarmi si politisti. Pentru ceea ce a vazut la Bucuresti, el spune ca de maine, cand se intoarce la Madrid, va intra in greva foamei in fata ambasadei Romaniei.- Iata situatia restrictiilor de trafic de la aceasta ora: nu se circula pe bulevardul Lascar Catargiu, Soseaua Kiseleff catre Piata Victoriei, de la intersectia cu strada Ion Mincu, si pe bulevardul Aviatorilor, de la intersectia cu strada Ion Mincu. A fost restrictionat traficul si pe strada Buzesti catre Piata Victoriei, dar si pe strada Paris.- "Eradicam pesta porcina din politica", striga un grup de protestatari.- Sunt peste 10.000 de oameni in fata Guvernului, cel putin tot atatia in orasele din tara. In Piata Victoriei oamenii scandeaza minute in sir celebrul mesaj anti-PSD. De altfel, oamenii povestesc ca vineri unii jandarmi "prietenosi" i-au rugat sa nu strige "muie PSD", pentru ca ar avea ordin sa intervina la scandarea acestei lozinci.- In total, alte cateva, strigand "Demisia" si "Anticipate". Si aici s-a marsaluit si coloana se indreapta spre resedinta presedintelui Klaus Iohannis, de pe strada Balea., scandand "Jos comunismul" si "Afara cu PSD din tara" si blocand traficul in fata Prefecturii Cluj, unde s-au asezat pe carosabil.Protestarii s-au adunat in jurul orei 19 in Piata Unirii din Cluj-Napoca si au pornit intr-un mars pe Bulevardul Eroilor, oprindu-se cateva minute in fata sediului PSD Cluj, unde au scandat "Jos comunismul", "Afara cu PSD din tara", "Demisia", "Jos Guvernul" sau "Ne e sila de Dancila". In fata Prefecturii, protestarii au inceput sa cante "Imnul golanilor".- Si neurochirurgul Leon Danaila, acum parlamentar PNL, este prezent duminica in Piata Victoriei, la protest."Toata lumea lupta pentru dreptate si pentru adevar. Mai trebuie schimbat ceva in tara asta. De-aia toata lumea vine din strainatate si din tara. M-a frapat faptul ca romanii lupta impotriva romanilor si asta nu e bine, e impotriva firii. Cred ca lucruile o sa ajunga pe un fagas normal si o sa se rezolve probleme, desi e o dictatura a majoritatii. Dictaturile astea niciodata nu au avut succes", a spus Leon Danaila, citat de Digi24.- Sute de oameni marsaluiesc pentru a treia zi consecutiv pe strazile din Baia Mare. Un protestatar l-a intrebat pe unul dintre jandarmii care au fost adusi sa asigure ordinea daca e mandru de ceea ce au facut colegii sai de la Bucuresti: "Nu sunt in masura sa comentez", a raspuns jandarmul.- Multimea din Piata Victoriei canta Dragnea la puscarie/La multi ani.- Ca in fiecare seara de protest, la ora 21:00, oamenii au aprins luminile telefoanelor mobile. Miile de oameni scandeaza intr-un glas "PSD ciuma rosie".- "Uniti, salvam, toata Romania", striga cei- In continuare, scandarea care este strigata cel mai tare ramane "Muie PSD". Oamenii spun ca e singura la care au reactionat cei carora le cer de un an si jumatate in strada sa isi dea demisia.- Si in orasele tarii oamenii au iesit in numar mare sa protesteze si duminica seara. Sunt mii de oameni in strada in Sibiu, Iasi, Brasov, Cluj-Napoca sau Timisoara.- Pe Bulevardul Kiseleff jandarmii au adus si cainii pe care ii tin inchisi in custi.- Si in Sibiu s-au adunat din nou oamenii in fata sediului PSD. Sibienii intorsi acasa povestesc ce au trait in seara de 10 august, in Piata Victoriei din Bucuresti.- Odata cu numarul tot mai mare al protestatarilor creste si numarul jandarmilor, care au inceput sa monteze si un nou rand de garduri. Au fost vazute si celebrele canistre cu gaz lacrimogen, folosite in exces de jandarmi vineri seara.- Circulatia a fost oprita pe toate arterele din jurul Pietei Victoriei, se mai circula doar pe cea din fata Guvernului.- Oamenii din Piata acuza ca celebrul "stegar dac", barbatul care flutura un drapel mare mai ales mai ales la protestele organizate de PSD, este lasat de jandarmi sa defileze pe trotuarul din fata Guvernului. Orice alt protestatar incearca acelasi lucru este oprit de jandarmi, informeaza Epoch Times Romania.- Numarul protestatarilor creste, politia a blocat circulatia pe Bulevardul Kiseleff.- Multi dintre soferii care trec in zona Pietei Victoriei claxoneaza si ies pe geam si striga "demisia", transmite corespondentul Ziare.com.la aceasta ora care striga "Jos Dragnea" si "Demisia".- Au venit in fata Guvernului cativa oameni care striga jos PNL. Protestatarii au devenit alerti, crezand ca sunt persoane care vor sa deturneze protestul.Oamenii au explicat insa ca ei doar striga impotriva tuturor partidelor, pentru ca nu e de ajuns sa plece doar PSD: "Vrem alegeri anticipate cu partide curate, sa permita ridicarea unei noi clase politice".- Cei de la Coruptia Ucide au creat un nou eveniment pentru luni si marti, indemnandu-i pe toti cei care au fost afectati sa mearga la Parchetul Militar sa depuna plangere penala."Democratia presupune implicare si asumare. Nu putem tolera interventia brutala si disproportionata a Jandarmeriei Romane din Piata Victoriei, 10 august 2018. Vietile a mii de copiii, batrani, femei, cetateni romani sau straini au fost puse in pericol de ambitiile despotice ale unui partid si obedienta unei institutii care, in teorie, ar trebui sa protejeze cetateanul. Tactica folosita, munitia folosita, agresivitatea afisata si victimele ne obliga sa luam atitudine.Daca:- ai fost ranit- ai fost bruscat sau agresat- ai inhalat gaz- ai vazut scene de abuz- ai filmat sau fotografiat scene de abuz- ai orice fel de proba sau informatie care poate ajutaTE RUGAM SA FACI ACEST DEMERS. Justitia ii vor face sa plateasca", spun organizatorii.- Sute de oameni scandeaza in fata Guvernului "Fara penali", "PSD, ciuma rosie" si "Nu vrem sa fim condusi de hoti". De altfel, voluntarii sunt in continuare in Piata Victoriei si strang semnaturi pentru initiativa "Fara penali in functii publice" si oamenii stau in continuare la coada sa semneze.- La Buzau oamenii s-au strans in strada sa protesteze. Printre ei sunt si persoane care au fost la Bucuresti in noaptea de 10 august si le arata celor de acasa ranile cu care s-au intors.- Unii protestatari sunt nemultumiti ca jandarmii in continuare incearca sa ii instige. Spun ca au venit la ei sa le cere sa elibereze pista de biciclete de pe trotuarul din fata Muzeului Antipa.Totodata, in mijlocul Pietei venise un barbat cu o masca Anonymous pe fata. Jandarmii au venit si i-au cerut sa se legitimeze si sa isi dea masca jos. Barbatul le-a dat documentele, insa a refuzat sa isi dea masca jos, spunand ca e forma sa de protest pasnic.- Cateva sute de persoane s-au strans in fata Guvernului, iar alte zeci stau pe trotuarul din fata Muzeului Antipa.A.G.