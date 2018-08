Mii de romani au iesit in strada, in marile orase din tara, solidari cu protestul diasporei

Ziare.

Sibiu, Iasi, Cluj - sunt orase in care oamenii nu au putut sa stea in casa si au decis sa protesteze si sa isi exprime solidaritatea cu romanii care au venit in Piata Victoriei, la Bucuresti, in numar mare - peste 25.000, potrivit estimarilor de la fata locului.Sunt peste 3.500 de oameni care scandeaza pe strazile din Sibiu impotriva PSD si a guvernului. Tot atatia sunt la Cluj-Napoca, iar la Iasi oamenii s-au adunat in Piata Unirii.Oamenii scandeaza "Jos, jos, jos Guvernul mafiot", "PSD, ciuma rosie", "Demisia" si "Anticipate", "Diaspora este Romania".Participantii la protest s-au adunat in jurul orei 19 in Piata Unirii din Cluj Napoca avand pancarte cu mesaje precum "Jos PSD", "Simt ca in tara mea nu pot prospera", "PSD ciuma rosie", M... PSD", "Diaspora este Romania".Ei au scadat "Demisia", "Jos Guvernul", "Uniti salvam toata Romania", "Nu cedam nu capitulam", "Fara penali", "Anticipate".La protest participa si romani din Diaspora veniti din Spania, din Marea Britanie sau din orasele Italiei.O femeie venita din Madrid a spus ca a venit in concediu ca sa sustina protestele din Romania fiind interesata de viitorul copiilor ei."Vrem sa venim acasa dar cu actuala conducere a tarii nu se poate, vrem schimbare in bine si un viitor pentru copiii nostri de aceea protestam. Vrem sa schimbam acest guvern si sa punem unul mai bun", a spus aceasta.Protestatarii vor sa mearga si intr-un mars pe strazile Clujului pana in Piata Marasti, apoi sa se intoarca in Piata Unirii.Si in inima Moldovei, la Iasi, oamenii au vrut sa fie solidari cu romanii din diaspora si au iesit in Piata Unirii, scandand impotriva guvernului.