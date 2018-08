Ministrul Fifor acuza un protest politic: Pe unii ii deranjeaza ca se imbunatatesc conditiile de viata ale romanilor, ca au mai multi bani in buzunar

LIVE

Ministrul a spus, vineri, la Arad, intrebat ce parere are despre protestul romanilor din diaspora, organizat in Piata Victoriei din Bucuresti, ca isi doreste sa fie unul pasnic."Este un protest politic, este, in ultima instanta, dreptul cetatenilor de a protesta. Ne dorim sa fie un protest pasnic, ne dorim sa fie un protest in limite legale, astfel incat sa nu avem de a face cu, eu stiu, lucruri neplacute, pe care nimeni nu si le doreste", a afirmat Mihai Fifor.De asemenea, ministrul Apararii a precizat ca se respecta programul de guvernare si ca unii oameni sunt deranjati ca se imbunatatesc conditiile de viata ale romanilor si ca au mai multi bani in buzunar."Unii oameni sunt nemultumiti de activitatea Guvernului, altii nu, noi continuam sa spunem, si cred ca fiecare minister a facut un bilant pana la ora aceasta, dupa sase luni de guvernare, si a aratat ca se respecta intru totul programul de guvernare votat de romani.Am spus-o de la bun inceput si continui sa spun lucrul acesta: guvernam sub o presiune extraordinara de aproape doi ani, lucru pe care nu ni l-am fi dorit. Avem un Guvern perfect legitim, votat de o majoritate parlamentara constituita in urma unui vot democratic.Aplicam programul de guvernare la litera, suntem in grafic cu tot ceea ce ne-am propus. Eu stiu ca pe unii oameni poate ii deranjeaza foarte mult faptul ca acest program de guvernare se respecta, ca se imbunatatesc conditiile de viata ale oamenilor, ca au mai multi bani in buzunar.S-au luat masuri pentru cresterea salariala, a fost prezentat noul proiect de lege al pensiilor , care a intrat in dezbatere pana la inceperea sesiunii parlamentare. Adica discutam despre masuri cat se poate de bune pentru aceasta tara, dar inca o data, sunt si oameni care sunt nemultumiti si considera ca este necesar sa protesteze. Prin urmare, noi ne dorim sa fie un protest pasnic si sa nu se escaladeze si sa nu se dea curs provocarilor pe care le-am vazut, din pacate", a afirmat Mihai Fifor.