Noi imagini cu tanara jandarm batuta de huligani. Merge pe picioare, flancata de doi colegi (Video)

Unul dintre cei doi jandarmi este o tanara in varsta de 23 de ani, iar imaginile cu momentul in care fata este batuta au facut inconjurul Internetului.Sambata dimineata, reprezentantii Jandarmeriei au anuntat ca tanara "are o suspiciune serioasa de ruptura de coloana cervicala" si risca sa ramana paralizata."Avem o colega care a fost batuta cu bestialitate. La acest moment, are o suspiciune serioasa de ruptura de coloana cervicala, cu riscul de a ramane paralizata. Aproape ca sunt bulversat de ce am vazut. Mi-a fost greu sa privesc imaginile acelea. Nu incerc sa emotionez pe nimeni, dar va transmit un sentiment absolut uman si firesc", a declarat Marius Militaru, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Bucuresti.Dupa cateva ore, insa, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat ca tanara este bine, nu are fractura de coloana si nu se afla la Terapie Intensiva "Toti se simt foarte bine, pe cat se poate, dupa soc. Femeia jandarm este bine, s-a ridicat, a comunicat. Am vorbit cu doi jandarmi, printre care si domnisoara de 23 de ani care este bine. Era pansata, avea o arsura. (...) Nu are factura de coloana, nu este la Terapie Intensiva, e pe sectia de Chirurgie. (...) Am vazut imaginile, ei sunt bine, ma asteptam la cu totul altceva", a spus ministrul Sanatatii, Sorina Pintea.Azi au aparut alte imagini cu tanara jandarm. Reporterii Libertatea au surprins exact momentul in care Stefania era ajutata de colegi sa iasa din zona unde erau luptele cu protestatarii.Tanara merge pe picioare, flancata de doi colegi jandarmi si protejata cu un scut, iar cand ies din multime, le spune: "Fratilor, unde dracu' m-ati dus!?".