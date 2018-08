Norica Nicolai sustine ca imaginile cu jandarmi lovind oameni cu mainile ridicate au fost trucate

Ziare.

Prezenta vineri in judetul Gorj pentru a participa la manifestarile dedicate implinirii a 40 de ani de la infiintarea Termocentralei Turceni, Norica Nicolai, europarlamentar ALDE, a declarat:"Se pot face multe cu un calculator. Cred ca imaginile cu jandarmii care lovesc oameni cu mainile ridicate au fost trucate. Si in tarile din UE se actioneaza la fel daca nu se respecta spatiul delimitat de jandarmi. Eu pot sa fiu de acord cu orice, dar nu cu violenta si injuriile aduse oamenilor legii. Nu inteleg de unde atata ura", a declarat Norica Nicolai la Turceni.Peste 450 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la protestul din 10 august.Pana joi seara au fost inregistrate 211 plangeri penale in dosarul violentelor din Piata Victoriei, iar 92 de persoane au fost pana acum audiate. A fost atasat la dosar si Ordinul de interventie in forta intocmit de catre comandantul actiunii si aprobat de prefectul municipiului Bucuresti prin contrasemnare.Parchetul General a anuntat marti ca procurorul general Augustin Lazar a dispus preluarea de catre Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti a dosarului privind incidentele violente din Piata Victoriei, pentru ca cercetarea evenimentelor sa poata fi facuta unitar.Dosarul violentelor din Piata Victoriei a fost constituit in urma sesizarii din oficiu a procurorului militar de serviciu al Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, care a constatat din imaginile prezentate in spatiul public ca exista suspiciunea posibilei comiteri a unor fapte de natura penala de catre cadrele militare.