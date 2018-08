Cancelarul Austriei cere ancheta dupa ce o echipa a televiziunii austriece de stat ORF a fost atacata de jandarmi la Bucuresti

Die gewaltsamen Zusammenstobe in #Bukarest, bei denen zahlreiche Demonstranten und Journalisten verletzt wurden, verurteilen wir scharf. Hier erwarten wir volle Aufklarung. Dem verletzten Kameramann des #ORF wunsche ich eine schnelle Genesung. 2/2 - Sebastian Kurz (@sebastiankurz) August 11, 2018

Jurnalistii au fost agresati in momentul in care jandarmii au atacat protestatarii violenti din apropierea lor.Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a cerut pe Twitter o ancheta.Corespondentul ORF, Ernst Gelegs, a transmis ca. El a scapat de agresiune doar in momentul in care le-a strigat de mai multe ori jandarmilor ca este cameraman."El si-a revenit", potrivit lui Gelegs. "Corespondentul ORF a fost si el atacat. A fost impins la perete de un jandarm cu scut", se arata in articolul publicat pe site-ul televiziunii OE24.at.Directorul-general Andreas Wrabetz este indignat, precizeaza articolul. "", se plange Wrabetz.