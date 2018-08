O manifestatie firava in apararea Jandarmeriei are loc la Parchetul General: "Lazar si Laura la orez la Rahova!" (Video)

Ziare.

Manifestatia se cheama "Respect Jandarmeria Romana" si este autorizata de Primaria Capitalei sa aiba loc intre orele 14:00 si 17:00, in Piata Constitutiei, in fata sediului Parchetului General.Primaria a aprobat un miting cu 100 de persoane, dar nu s-au adunat atatia, asa cum se poate vedea in imaginile de mai jos.Din cand in cand, dupa ce o femeie da tonul, cei cativa oameni de acolo striga "Procurorul general a avut dosar penal", "Lazar si Laura la orez la Rahova", "Cinste lor, cinste lor, cinste lor jandarmilor!", "Jandarmeria apara Romania", "Bani pentru Jandarmerie, nu pentru SRI si SIE!", "In Parchetul General sunt doar procurori penali" si "Demisia!"Desi sunt in majoritate varstnici, Mediafax a reusit sa gaseasca o tanara la aceasta manifestatie."Spiritul de turma functioneaza foarte bine si miscarea Rezist mizeaza pe treaba asta. (...) Daca li s-a cerut sa evacueze piata, erau obligati. Nu pot sa imi dau cu parerea, pentru ca am vazut doar secvente. Ii sustin pana la capat. Un mesaj este sa continue ceea ce fac, pentru ca au facut foarte bine. Am observat ca suntem in continuare o tara de misogini si mi se pare inuman faptul ca i-au reprosat Stefaniei (femeia jandarm agresata - n.red.) ca este vie", a spus tanara Codruta."Legea 60 spune ca, atunci cand esti avertizat de Jandarmerie prin portavoce de trei ori, racheta luminoasa rosie, trebuie sa te indepartezi de acel grup violent. Acum ca tu nu te indepartezi si ramai langa acel grup de huligani, iti asumi bataita. Pentru ca asa spune legea", a adaugat femeia.Manifestatia aceasta are loc fix in ziua in care ministrul Tudorel Toader a anuntat ca demareaza procedura de evaluare a procurorului general, Augustin Lazar. Amintim ca Parchetul General ancheteaza si face audieri in ritm alert in dosarul violentelor comise de jandarmi la protestul din 10 august.Vineri procurorii au anuntat ca numarul plangerilor depuse de victimele violentelor comise la mitingul diasporei a crescut la 705 In plus, Parchetul General a cerut expertizarea gazelor folosite de jandarmi asupra manifestantilor.