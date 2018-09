O noua varianta despre ordinul de interventie, la o luna de la protest. Carmen Dan: Se face cu acordul verbal al prefectului, nu semnatura

Ziare.

Ea sustine ca interventia in forta a jandarmilor la protest se face in baza acordului verbal dat de prefect, redactarea ordinului de interventie facandu-se ulterior.Declaratiile au fost facute de la tribuna plenului Camerei Deputatilor, unde marti s-a dezbatut motiunea simpla prin care liberalii ii cer demisia pentru interventia Jandarmeriei de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei.Carmen Dan a sustinut ca in lege se vorbeste doar de aprobarea, de acordul dat de prefect unei actiuni, nu de semnarea unui document intitulat "ordin de interventie". "Daca nu este prefectul acolo? Asteapta Jandarmeria sa vina prefectul de acasa sa redacteze ordinul?", a adaugat ministrul de Interne."A trecut o luna de la miting si observ aceeasi superficialitate in abordarea legalitatii interventiei jandarmilor. In lege se vorbeste doar de aprobarea prefectului pentru interventia in forta. Inseamna acordul unei actiuni. Va reamintesc ce am declarat pe 11 august. Nu am declarat ca semneaza. Interventia se face in baza acordului, nu in baza semnarii documentului intitulat ordin de interventie.Astfel de decizii se iau in mod operativ. Daca nu este prefectul acolo? Asteapta Jandarmeria sa vina prefectul de acasa sa redacteze ordinul? Credeti ca prefectul se afla la orice manifestare? Se opreste timpul in loc in asteptarea ordinului redactat? (...) Ordinul de interventie poate fi si verbal, iar redactarea lui se face ulterior", a declarat marti in Parlament ministrul Carmen Dan.Ea a spus ca este regretabil ca au fost afectati de interventia jandarmilor si oamenii pasnici."Este regretabil ca interventia a afectat si oamenii pasnici, si prezint scuze. Am convingerea ca oamenii s-au dus sa participe la un protest pasnic, altii insa s-au dus cu intentia de a darama violent acest Guvern", a adaugat Carmen Dan.