O protestatara care a venit la Parchet pentru a depune plangere a fost preluata de SMURD

"Am inregistrat plangerea penala in legatura cu evenimentele petrecute in 10 august, in care s-au lasat urmari fizice si psihice asupra noastra. Am dureri foarte mari de cap", a declarat aceasta inainte de a se retrage pentru ca nu se simtea bine.Un echipaj SMURD s-a deplasat la fata locului, in urma unui apel telefonic, care a decis sa o preia pe femeie, pentru investigatii si pentru a-i acorda ingrijiri medicale."Acuza cefalee, durere toracica, un salt hipertensiv. In momentul acesta, doamna este echilibrata hemodinamic si respiratoriu, o vom transporta la cel mai apropiat spital de urgenta. Mai multe detalii nu pot da, vor fi investigatii la camera de garda. Spitalul Universitar este cel mai apropiat spital de urgenta", a declarat medicul din cadrul echipajului SMURD.Pana in prezent, in acest dosar au fost inregistrate, de catre procurorii militari, 211 de plangeri penale si au fost audiate 92 de persoane.