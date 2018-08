Prefectul nu a putut fi audiat despre violentele din 10 august pentru ca au chiulit parlamentarii PSD. PNL acuza ca au facut-o intentionat

Ziare.

"Astazi, colegii de la PSD au fost cei care au decis lucrarile Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, in sensul ca au absentat si neavand cvorum de sedinta, conform regulamentului, a fost necesar sa amanam lucrarile comisiei.Este inca o data. Inca o data, ceea ce s-a intamplat in 10 august a fost o chestiune premeditata, o chestiune care nu face cinste nici PSD, nici MAI. Cel mai grav lucru ca urmare a evenimentelor din 10 august este ca a fost afectata imaginea Romaniei in exterior.Noi, colegii din opozitie, facem aceste demersuri pentru aflarea adevarului. Vom invita in continuare factorii responsabili pentru a analiza tot ceea ce s-a intamplat in 10 august, in sedintele urmatoare. In aceasta saptamana Comisia pentru aparare are program de lucru normal, stabilit de catre Biroul permanent in sesiunea anterioara si colegii de la PSD, in mod normal, trebuiau sa fie astazi la munca", a afirmat luni Vela dupa suspendarea sedintei.El a apreciat prezenta la Comisie a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, si a precizat ca, desi a solicitat raportul MAI referitor la evenimentele din 10 august, acesta nu a fost inca primit."Neavand cvorum, nu puteam sa incepem sa demaram lucrarile comisiei si tot ceea ce tinea de intrebari si in consecinta toate aceste detalii pe care dorim sa le descoperim, cu tot ceea ce s-a intamplat pe 10 august, toate acestea le vom reprograma la urmatoarea sedinta a comisiei, care, probabil, discutand cu colegii din Biroul permanent, va avea loc saptamana viitoare, marti.Pentru saptamana viitoare vor fi invitatii care au fost astazi pe ordinea de zi. Pana in aceasta dimineata nu am primit nicio confirmare de la MAI, pentru ca invitatia nu a fost personala domnului Cazacu, el fiind militar, in subordinea MAI. Pana astazi doamna ministru nu ne-a dat niciun raspuns. Pentru urmatoarea sedinta o sa facem invitatii si pentru Jandarmerie, nu doar pentru MAI, pentru ca doamna ministru si subordonatii domniei sale nu s-a obosit nici sa ne comunice si nici sa il anunte probabil pe domnul Cazan", a adaugat Vela.La randul sau, senatorul USR Nicu Falcoi a afirmat ca PSD "a demonstrat luni ca isi bate joc de populatie" si si-a exprimat speranta ca persoanele din MAI si Jandarmerie invitate sa fie prezente la sedintele viitoare ale Comisiei de aparare din Senat."Daca pentru angoasele domnului Dragnea se inventeaza tot felul de comisii speciale de ancheta, rolul Comisiei de aparare este sa ancheteze astfel de situatii (...) . Sunt zvonuri ca nu ar mai veni daca ii chemam. Sper sa nu se intample acest lucru si ca senatorii PSD sa dea dovada de maturitate pana la urma", a spus Nicu Falcoi.Potrivit site-ului Senatului, la sedinta de luni a Comisiei de aparare au fost invitati, conform deciziei majoritatii Biroului Comisiei, prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, si Laurentiu Cazan, seful dispozitivului de jandarmi, pentru a oferi detalii legate de cauzele violentelor din Capitala din data de 10 august.