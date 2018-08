Orban cere audierea ministrului de Interne in Parlament si acuza Jandarmeria ca a devenit instrument de represiune

Ziare.

Intr-o conferinta de presa, Ludovic Orban a spus ca ceea ce s-a petrecut in Piata Victoriei e foarte grav si PNL sustine adoptarea de masuri ferme, in acest caz."Jandarmeria a actionat in contradictie cu legea. Nu a existat motiv de interventie in forta, nici macar noaptea, dupa 23.00. Dar oricum pana atunci s-a intervenit cu gaze in zone unde cetatenii erau pasnici. Rolul interventiilor era sa creeze contrareactii din partea oamenilor pasnici. Nu s-au creat aceste contrareactii.Interventia cu tunuri de apa si efective sporite n-a avut temei. Nu era in pericol cladirea Guvernului. Nu erau in pericol efectivele de jandarmi . A fost o interventie premeditata acolo, planificata pentru a-i intimida pe romani si pentru a le interzice dreptul la protest.Dispersarea s-a facut fara avertizare cu semnale lumnioase si sonore. Trebuie sa exista macar 2 semnale sonore si cu rachete luminoase rosii. Acestea nu au existat.Fugarirea cetatenilor pasnici a continuat si dupa dispersarea multimii, timp de 2 ore, pe toate starazile care pleaca din Piata Victoriei. Oamenii au fost batuti si acolo.Este un eveniment de o gravitate fara precedent. De 28 de ani impotriva romanilor nu s-au mai folosit fortele de ordine ca instrument de represiune. Ordinul dat de Dragnea e un atac fara precedent impotriva democratiei, a drepturilor fundamentale si ale celor care nu sunt de acord cu puterea. Puterea a demonstrat ca nu are nimic de-a face cu democratia", a spus Ludovic Orban.Presedintele Partidului Liberal a spus si ce masuri va lua partidul pentru a lamuri situatia."Le-am cerut colegilor nostri Marcel Bela si Ovidiu Raetichi sa solicite convocarea comisiilor de aparare din Camera Deputatilor si din Senat, pentru audiere ministrului de Interne Carmen Dan , a sefului Jandarmeriei si a Prefectului Capitalei. De asemenea, ar trebui ascultati toti oamenii care au fost agresati si au avut de suferit in urma evenimentelor din Piata Victoriei", a mai spus Ludovic Orban.