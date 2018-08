Organizatiile civice cer demisii dupa protestul Diasporei: Ati trecut de linia rosie! Plecati!

Organizatiile semnatare:

Actiunea Civica Galati (membra a platformei civice nationale & diaspora Contract Romania)

Asociatia Aradul Civic (membra a platformei civice nationale & diaspora Contract Romania)

Coruptia Ucide

Eu Ro Aleg 2.0 (membra a platformei civice nationale & diaspora Contract Romania)

Evolutie in Institutie

Geeks for Democracy

Initiativa Timisoara (membra a platformei civice nationale & diaspora Contract Romania)

Initiativa Romania (membra a platformei civice nationale & diaspora Contract Romania)

#Iasulnutace

#Insistam

Oradea civica (membra a platformei civice nationale & diaspora Contract Romania)

Reactiv Brasov (membra a platformei civice nationale & diaspora Contract Romania)

#Reset

#REZISTENTA

#Rezist Galati

Romania.Vie

Stafeta Steagului Uniunii Europene (membra a platformei civice nationale & diaspora Contract Romania)

#VaVedem Bucuresti

Va Vedem din Sibiu

VeDem Just (membra a platformei civice nationale & diaspora Contract Romania)

"Ati trecut de linia rosie! Plecati!" se arata in comunicatul semnat de organizatiile civice si transmis public decidentilor care au coordonat interventia brutala a jandarmilor asupra participantilor la mitingul Diasporei."Noi, organizatiile civice semnatare, condamnam cu fermitateprezente in Piata Victoriei si in zona adiacenta in seara de 10 august. (...)Cerem anchetarea celor vinovati si demisia factorilor de conducere responsabili pentru cele intamplate aseara:, care, in calitate de reprezentant al Guvernului, a dat la ora 23:11 ordinul ca Jandarmeria sa actioneze in forta, iar din acel moment s-au luat masuri de o violenta incredibila astfel incat zona sa fie evacuata.. Cele 'trei lumini' la care face referire Jandarmeria au fost eventual un semnal intern., Comandantul Jandarmeriei Romane, Gheorghe Sebastian Cucos, si Directorul general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, Alin Mastan, in calitate de factori de conducere ai Jandarmeriei, carora le transmitem cu fermitate ca(asa cum s-au exprimat in conferinta de presa de astazi) impotriva copiilor si cetatenilor pasnici care s-au sufocat cu gaze si au fost vanati si incoltiti aseara, impotriva jurnalistilor romani si straini care isi faceau meseria si nici impotriva propriilor angajati trimisi nepregatiti si neprotejati in mijlocul unor persoane violente pe care s-au dovedit incapabili sa le indeparteze si retina", se arata in comunicat.De asemenea, organizatiile semnatare atrag atentia asupra abuzurilor comise de jandarmi, imaginile postate de internauti fiind mai mult decat edificatoare."Am vazut aseara in Piata Victoriei si pe bulevardele adiacente cumnu doar acolo unde niste manifestanti au devenit violenti. Mai mult, am fost martorii unor actiuni care demonstreaza existenta, la varful statului roman, a unuiSustinem cu fermitate tragerea la raspundere in fata legii a tuturor celor vinovati de actiuni violente, fie ei civili sau angajati ai Jandarmeriei Romane. Toate aceste actiuni sunt documentate si pot fi dovedite cu fotografii, materiale video, declaratii ale martorilor si certificate medico-legale. Ele sunt ilustrative pentru un derapaj institutional extrem de grav al fortelor de ordine de la misiunea lor de prevenire a violentei la provocarea si stimularea acesteia care, din pacate, este ordonat si intretinut de cei care detin, in prezent, puterea executiva in stat", se mai arata in comunicatul citat.Grupurile civice semnatare condamna declaratiile iresponsabile ale politicienilor care incurajeaza violenta si atrag atentia ca "propagarea unui climat de ura si violenta sociala aduce intotdeauna consecinte deosebit de grave pentru tara noastra, asa cum a fost cazul si in anii 1990"."Vom protesta din nou astazi in Piata Victoriei impotriva violentelor si incalcarii democratiei si statului de drept sila libertatea de exprimare si de optiune", se arata in finalul comunicatului citat.