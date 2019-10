Ovidiu Raetchi dezvaluie miza reala a desecretizarii raportului privind protestul din 10 august

Ziare.

Ovidiu Raetchi relateaza, intr-un articol publicat pe podul.ro , ca raportul contine, intre altele, o analiza a lucrurilor pe care le postau oamenii pe Facebook, cu cateva zile inainte de 10 august 2018."PSD ascunde raportul (...) pentru ca, din momentul in care el devine public, vor avea de dat socoteala pentru acte de politie politica", sustine liberalul.Sa le luam pe rand. Raetchi noteaza ca raportul este compus din trei parti relevante:1. O lunga analiza a atmosferei publice anterioare datei de 10 august;2. O descriere a evenimentelor din 10 august din perspectiva echipei Carmen Dan;3. Cateva note venite dinspre structurile de informatii.Referitor la primul punct, Raetchi scrie: "Cel mai interesant capitol din Raportul despre 10 august - si cel care va revolta in cea mai mare masura opinia publica - vizeaza analiza atmosferei in zilele premergatoare protestului.Acolo, echipa Carmen Dan incearca, in fapt, sa dovedeasca faptul ca existau semnale ca se vor produce violente. In acest scop,Mai tineti minte Raportul ministrului Carmen Dan despre protestele impotriva Ordonantei 13? Va reamintesc eu un pasaj din ce spunea atunci ministrul de Interne PSD: 'Ieri, in data de 1 februarie, actiunile de protest au fost promovate prin intermediul retelelor de socializare, in special pe pagina grupului Coruptia Ucide, prin evenimente sub titulatura 'Nu legii gratierii si amnistiei'. Cu aceasta ocazie am remarcat implicarea unor personalitati publice, formatori de opinie sau membri ai unor formatiuni politice, pentru sustinerea acestor proteste in strada. Va pot da si cateva exemple: Mircea Marian, Emilia Sercan, Ovidiu Vanghele, Robert Turcescu, Lucian Mandruta, Nicusor Dan, Clotilde Armand, Catalin Tolontan sau Andrei Gheorghe'.Ei bine, cam asa suna si jumatate din misteriosul Raport secret despre 10 august.".Astfel, scrie deputatul, daca va fi desecretizat raportul despre 10 august, social-democratii vor trebui sa raspunda pentru "acte de politie politica"."Stiu ca veti zambi sceptic, dar e posibil ca unii din cei care citesc acest articol sa se regaseasca, cu nume si prenume, in Raportul despre 10 august. Citati acolo pentru ceea ce scriau pe Facebook.Din acest motiv, formula corecta pe care trebuie sa o folosim e aceasta: desecretizarea si publicarea, pe site-ul Ministerului de Interne, a Raportului 10 august. Pana cand acest lucru nu se va intampla, Romania nu se va insanatosi de PSD", se mai arata in articolul semnat de Ovidiu Raetchi.El a mai notat ca a citit raportul, fiind membru al Comisiei de Aparare. De asemenea, a explicat ca a decis sa faca publice aceste informatii intrucat senatorul Marcel Vela, propus la MAI, a afirmat la audieri ca raportul privind evenimentele din 10 august 2018 trebuie desecretizat pentru a elimina neincrederea existenta in randul populatiei.