Parchet: 169 de jandarmi au fost raniti la protestul diasporei. Procurorii demareaza cercetarile

Potrivit unui comunicat de presa remis, cercetarile vizeaza acte de violenta fizica si morala impotriva a 169 de jandarmi care au actionat in noaptea de 10 - 11 august, in Piata Victoriei."Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti efectueaza cercetari intr-o cauza penala, cu denumirea generica 'Protestul Diasporei', formata in urma reunirii a 78 de acte de sesizare.Cercetarile privesc exercitarea desi au desfasurat activitati cu ocazia protestului din Piata Victoriei in data de 10/11 august 2018.S-a dispus delegarea efectuarii de activitati de catre organele de politie din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul de Investigatii Criminale, Serviciul Grupuri infractionale Violente, Serviciul Criminalistic si Serviciul Investigatii Criminale Sector 1", se precizeaza in documentul citat.Parchetul mai transmite ca va oferi detalii in masura in care "imprejurarile vor permite".Peste 450 de persoane au avut de suferit in urma violentelor inregistrate la protestul din 10 august, unele avand nevoie mai multe zile de ingrijirea medicilor. Intre timp, un protestatar a murit, iar in spatiul public au existat dezbateri aprinse pe tema nocivitatii substantelor folosite in mod repetat de jandarmi in cantitati foarte mari si asupra unor grupuri mari de persoane, printre care si batrani sau copii.Pe de alta parte, unii dintre cei care au incalcat legea au fost retinuti si au primit masuri privative de libertate. Arma care a fost sustrasa de la femeia jandarm a fost gasita, iar in fata procurorilor au ajuns sa dea declaratii prefectul si viceprimarul Capitalei, dar si comandantul Brigazii Speciale.Pana acum, nu s-au facut retineri decat din randul protestatarilor.Mai mult de 770 de cetateni au facut plangeri penale la Parchetul General impotriva fortelor de ordine, dar ancheta se desfasoara cu incetinitorul din cauza deciziei ministrului de Interne, Carmen Dan, de a secretiza toate documentele ce au legatura cu mitingul din data de 10 august.Liviu Dragnea si apropiatii sai continua sa sustina ca represiunea a fost necesara pentru ca in 10 august s-ar fi incercat o lovitura de stat.A.D.