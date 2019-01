Parchetul claseaza acuzatiile facute de Jandarmerie impotriva a trei protestatari de la 10 august

"Nu au existat probe"

Nemultumiri, nu incitare la ura

", se arata in ordonanta de clasare, consultata deCei vizati de plangerea jandarmilor sunt Mihai Dide, Malin Bot si Tudor Carstoiu. Procurorii au decis restituirea catre Mihai Dide a unui sistem de sonorizare compus din 5 difuzoare si care era depus la camera de corpuri delicte a Sectiei 1 Politie."Dupa analizarea mijloacelor de proba administrate in cauza, respectiv dupa vizionarea imaginilor puse la dispozitie de Jandarmeia Romana, precum si a celor obtinute din surse deschise, constat ca lipseste una din trasaturile esentiale ale infractiunii, respectiv tipicitatea ei", arata procurorul de ce a clasat acuzatiile.Astfel, nu exista corespondenta intre faptele lui Bot, Dide si Carstoiu si "".In cazul infractiunii de instigare publica, procurorul arata ca nu au fost administarte probe care sa sustina, in vreo masura, incitarea la savarsirea de infractiuni, ci doar probe care atesta excercitarea legala a dreptului la protest si indemnul legal adresat altor persoane de a sustine acest protest.", se arata in ordonanta de clasare.In cazul infractiunii de incitare la ura, procurorul arata ca legiuitorul a ales sa incrimineze aceasta fapta ("") pentru a preintampina si descuraja discursul care ataca o persoana sau un grup de persoane pe criterii de sex, rasa, religie, etnie, nationalitate etc.", precizeaza Parchetul.I.S.